Alejandro Ocampo, defensa del Arenteiro: "Hay que mejorar en casa"

Después de varios encuentros quedándose a las puertas, el Arenteiro consiguió la primera victoria a domicilio del curso tras vencer 0-2 al Montañeros en Elviña. Lo que supone el segundo triunfo en la competición y lo que deja a los verdes con siete puntos, empatado con el Somozas, que está fuera de descenso.

Relacionado El Arenteiro necesita un cambio de cara

El defensa Alejandro Ocampo (O Carballiño, 1994) valora la victoria ante los herculinos: “Considero que es una victoria súper importante para nosotros, sobre todo a nivel anímico y mental. Llevábamos varios partidos en los que estábamos haciendo las cosas bien, pero por circunstancias no dábamos sumado de tres. Ante el Montañeros hicimos un partido muy completo y creo que el resultado es el merecido. Esta es la línea a seguir y no podemos bajar el nivel”.

Como es sabido, el Arenteiro confeccionó un equipo nuevo para competir en Tercera y encajar todas las piezas no está siendo tarea sencilla. “La verdad es que al equipo lo veo bien, lógicamente todas la piezas son nuevas y algunos ya habíamos jugado juntos y nos conocíamos, pero la mayor parte es gente nueva y lleva su tiempo que todos nos conozcamos y saber cómo juega tu compañero. A pesar de que somos un equipo nuevo de todo, el compromiso y sacrificio del equipo está siendo espectacular. Los entrenamientos y los partidos están ahí, a pesar de que los resultados no son los que queríamos, pero estamos compitiendo en todos los encuentros y luchando hasta el pitido final”, apunta Ocampo.

En cuanto a lo que todavía tienen que mejorar, el “4” carballiñés tiene claro que tienen que mejorar los números en Espiñedo: “Creo que un pilar fundamental que no está costando más de lo normal es hacernos más fuertes en casa. Jugar en Espiñedo tiene que ser sinónimo de ganar y que los equipos sufran cuando vengan aquí. Eso creo que lo estamos haciendo, ya que los conjuntos que nos visitaron no estuvieron cómodos, pero creo que hay que dar un punto más para no dejar escapar puntos de nuestra casa. Además, hay que seguir mejorando la solidez defensiva, que demostramos el pasado domingo. Con eso tenemos mucho ganado y después, arriba, tenemos gente buena que genera mucho y eso es muy importante”.

Volver a casa

Esta es la tercera etapa de Ocampo en el Arenteiro, lo cual es muy especial para él, ya que es de O Carballiño: “La vuelta a casa para un chico del pueblo, que empezó desde muy pequeño jugando en la escuela deportiva de aquí, es muy especial. Poder volver a vestir y defender la camiseta verde es un orgullo. En mi última etapa aquí me quedé con la espina de no poder acabar la temporada (Covid) y cuando este verano se pusieron en contacto conmigo, pues la verdad que lo tuve bastante claro. Aquí estoy muy contento y con muchas ganas de que el Arenteiro siga dando guerra, aunque mucha gente no lo quiera”.

La próxima cita de los verdes será el domingo, a las 12:00 horas, ante el Céltiga, en Espiñedo.