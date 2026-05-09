El Arenteiro no compite y da vida al Guadalajara (2-0)

El Arenteiro regresó con una nueva derrota, esta vez en el Pedro Escartín ante el Guadalajara, que con esta victoria cobra vida y se acerca a salir de los puestos de descenso.

El conjunto local, consciente de la necesidad de la victoria, salió mucho más enchufado y tras tres avisos por parte de Raúl Tavares, David Amigo y Pablo Muñoz, en el minuto 17 logró el 1-0. Neskes entró por banda izquierda, cedió para Kike Cadete que, dentro del área y con la izquierda, puso el balón lejos del alcance de Alvin.

Curiosamente, el gol no le sentó bien a los locales, que perdieron el control y el Arenteiro se fue arriba. Y los verdes pidieron dos penaltis, el primero sobre Gorka Pérez en el minuto 30 y el segundo tras caída de Nacho Ramón en el 34. El colegiado se fue al VAR y tras más de tres minutos analizando cada jugada decretó que no había pasado nada. Esos dos parones propiciaron diez minutos de descuento y ese tiempo volvió a resurgir el equipo local. Raúl Tavares probó con un buen disparo que se fue fuera por poco y en el 48 un penalti de Brais Val sobre Neskes llevó al colegiado de nuevo a la pantalla y tras más de cuatro minutos decretó los once metros. Pablo Muñoz no perdonó y puso el 2-0 que ya fue definitivo.

La segunda parte sobró, lo único destacado fueron dos manos a manos para el Arenteiro de Nacho Ramón y Adilson que demostraron la falta de acierto de los jugadores verdes y otro para Guille Perero, que salvó Alvin con una gran intervención.

Nueva derrota de los de Juanfran García que intentarán al menos llevarse una alegría en forma de victoria para despedir la liga.