El Arenteiro, a sobrevivir

El Arenteiro apura todas las opciones posibles para tratar de seguir con vida y la próxima temporada, como mal menor, poder salir a competir en Segunda Federación. Aunque tiene muchos frentes abiertos y varias posibilidades, en ningún caso pasa por la cabeza de la junta directiva, encabezada por su presidente Argimiro Marnotes, la palabra desaparición.

Esta noche, desde las 20:30 horas, en el campo de Espiñedo, donde tantas tardes de gloria han vivido en los últimos años, tendrá lugar una reunión/asamblea informativa a la que pueden acudir todos los socios y en la que se expondrá la situación actual del equipo, principalmente el aspecto económico, que es el que más preocupa, con numerosos impagos a plantilla, cuerpo técnico, empleados y diferentes empresas.

Desde el propio club, su presidente Marnotes quiere dejar claro que “se trata de una reunión para hablar con transparencia, responsabilidad y respeto de la situación” y que la situación del equipo es “seria, pero que el club sigue teniendo opciones de futuro si se actúa con unidad, responsabilidad y compromiso en las próximas semanas”.

La prioridad para la junta directiva es que el Arenteiro siga vivo, pueda competir la próxima temporada y mantenga su arraigo

También hablará el máximo mandatario verde, que asegura que “seguimos trabajando para intentar conseguir actuaciones estratégicas para salvar una situación económica que es complicada, pero a tiempo de solucionar”. Porque tiene claro Argimiro Marnotes que “la prioridad de la junta directiva es que el CD Arenteiro siga vivo, que pueda competir la próxima temporada y que mantenga su arraigo en O Carballiño. El mensaje es realista, pero también optimista y de esperanza, esperando que este mes de junio sea importante en el futuro del club”.

Se espera que acuda un número importante de socios para conocer de primera mano la realidad de un conjunto que tiene una situación económica muy delicada, y en el que el principal problema son las deudas con la plantilla. Tras las pertinentes denuncias efectuadas por los jugadores, en caso de no cumplirse con los pagos, llevaría al equipo a un nuevo descenso, en este caso a Tercera Federación, de ahí que ese sea uno de los principales problemas a solucionar junto con los impagos tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, lo que bloquea también la llegada de subvenciones pendientes de cobrar.

Seis jugadores con contrato

En el aspecto deportivo, seis jugadores tienen contrato para la próxima temporada: Víctor Mingo, Diego Moreno, Bastida, Dani González, Brais Val y Jordan Sánchez, que ha renovado al jugar un determinado número de partidos. También aquí se espera poder recaudar dinero, porque tanto en el caso del delantero Víctor Mingo como de Bastida ha habido varias ofertas que todavía no están cristalizadas.