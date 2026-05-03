El Arenteiro sufre una dura derrota ante el Cacereño y se despide de Primera Federación (0-4)

Los jugadores del Cacereño celebran uno de los goles en Espiñedo ante el Arenteiro.

El CD Arenteiro recibía al Cacereño en Espiñedo con sus opciones de salvación muy remotas. El partido comenzó con la lluvia haciéndose presente, dificultando la circulación de balón para ambos conjuntos.

Los visitantes dominaban el balón pero sin generar mucho peligro a la portería defendida por Alvin. Poco a poco el Arenteiro fue recuperando sensaciones e intentando llegar a la meta de Diego Nieves pero sin éxito.

Chuca tenía que abandonar el terreno de juego por lesión a los 25 minutos y en su lugar entró Álvaro Bastida. Mingo remataba alto un centro de Diego Moreno y el Cacereó llegaba tímidamente a la portería de Alvin.

Bastida desde la frontal disparaba pero su tiro era detenido por Nieves. Ya en el descuento el Cacereño pudo anotar pero ni Kensly ni Palacín pudieron anotar el gol. Con el 0-0 se llegó al descanso en un partido muy físico.

La segunda mitad comenzó muy de cara para los visitantes. A los 3 minutos el árbitro señalaba penalti por una caída en el área y tras revisarlo en el FVS confirmó su decisión. Javi Ajenjo ajustó su disparo y puso el primer gol en el marcador pese a que Alvín se estiró y tocó el balón. Antes del segundo tanto local, Cuéllar pudo igualar el partido para el Arenteiro pero su disparo se fue muy cruzado del poste de la portería de Diego Nieves.

Con el fallo del Arenteiro, el Cacereño siguó apretando y encontró recompensa en el gol de Javi Barrio quien empujó a la red el balón en el área chica tras un córner. El Arenteiro estaba grogui y no reaccionaba.

El balón era de los visitantes y volvían a aprovechar la suerte y mala defensa del Arenteiro. Diego Gómez sacó un disparo cruzado que rozó en la defensa de O Carballiño antes de entrar pegado al palo para anotar el tercer gol del partido.

Sin tiempo a reaccionar llegó el definitivo 0-4. Álex Monerris aprovechaba un balón largo peinado por un compañero para batir con un potente disparo cruzado a Alvin quien pedía un esfuerzo extra a sus compañeros.

Quedaban veinte minutos por delante y los verdes lo intentaron. Mingo anotaba pero el gol no subía al marcador por fuera de juego. Con esta derrota el conjunto de O Carballiño se despide prácticamente de la Primera Federación mientras que, el Cacereño mete presión a los demás equipos del descenso.