El Arenteiro suma un buen punto en su visita a la Sarriana (3-3)
RACHA DE DERROTAS
El equipo de O Carballiño igualó por dos veces la ventaja de la Sarriana y rescató un punto tras un partido con seis goles, aunque continúa en puestos de descenso y ya piensa en su próximo compromiso ante el Arteixo.
El CD Arenteiro consiguió frenar la racha de derrotas y sumó un valioso punto en su visita a la Sarriana tras un partido con alternativas que finalizó 3-3. Y es que, sin tiempo que perder, los de O Carballiño golpearon pronto, gracias a Bastos. Pero no tardaron los lucenses en igualar y remontar. Martín Lamelas, desde el punto de penalti, puso el 2-2 provisional al filo del descanso.
En la segunda parte, mismo guion. En este caso, la Sarriana marcó primero, pero fue Ocampo el que puso el 3-3 poco después. Quedaba más de media hora por delante, pero el marcador ya no se movería. Ambos habían quemado toda su pólvora.
Los verdes suman cuatro puntos, siguen en descenso y ahora recibirán al Arteixo.
Ficha técnica
SD Sarriana:
Jairo Luaces, Freire, Emmanuel, Iago Parga, Cabarcos, Keko (Arona, m.77), Uriarte, Jacobo (Aimar, m.67), Álex Pérez, Osián (Fer Redondo, m.77) y Adri Rodríguez.
CD Arenteiro:
Esteban, Bastos, Ocampo, Edu (Bardelás, m.81), Toño (Brian Imga, m.63), Gabi, Martín Lamelas, Wiliams (Dani Real, m.63), Awuley (Sylla, m.46), Abiodun y Adri.
Goles:
0-1, m.7: Bastos.
1-1, m.10: Uriarte.
2-1, m.30: Álex Pérez.
2-2, m. 45: Martín Lamelas (p.).
3-2, m.55: Uriarte.
3-3, m.62: Ocampo.
Árbitro:
González Lamas (Vigo). Amonestó a los locales Aimar y Freire y al visitante Bastos.
Incidencias:
A Ribela.
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