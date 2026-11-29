Tras el cierre de los colegios electorales en la Península, mientras en Canarias todavía queda una hora de votación, el sondeo de TVE apunta a una victoria del PP, que lograría entre 129 y 134 escaños, con el 32,2% de los votos. Los populares podrían alcanzar la mayoría absoluta junto a Vox, que obtendría entre 44 y 48 diputados (16,2%), además de los dos escaños de UPN.

En el escenario más desfavorable, la derecha sumaría 175 diputados, a uno de la mayoría absoluta, aunque varios escaños se disputan entre PP y Vox. En la estimación central, ambas formaciones superarían holgadamente los 176 escaños.

Por su parte, el PSOE conseguiría entre 119 y 124 diputados, con el 28,8% de los votos, mientras que el Frente Amplio obtendría entre 10 y 11 escaños, con el 5,7% de las papeletas.

La jornada electoral también ha estado marcada por una participación histórica. A las 18.00 horas había votado el 68,1% del electorado, 15 puntos más que en 2023 y más de 4,5 puntos por encima del anterior máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando la participación a esa hora fue del 63,45%.

Herramientas interactivas

Con la mayoría absoluta fijada en los 176 escaños en un Congreso de 350 diputados, los últimos sondeos publicados antes del periodo legal de prohibición dibujan un escrutinio abierto en el que el reparto de fuerzas entre los socios de cada bloque será determinante para llegar a la Moncloa.

A través de estas herramienta interactivas de esta página podrás seguir el recuento en tiempo real y comprobar qué pactos alcanzan la mayoría absoluta durante la noche electoral.

Los escenarios posibles para esta noche del 29-N

El bloque de la derecha y el empuje de Vox: La mayoría de las encuestas y modelos de simulación apuntan a que la suma del Partido Popular (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal) cuenta con altas probabilidades de superar la barrera de los 176 escaños. Sin embargo, la clave de la noche residirá en el equilibrio interno de este bloque: mientras el PP busca consolidar una ventaja amplia para gobernar en solitario o con el menor condicionamiento posible, Vox experimenta un fuerte crecimiento en los sondeos, situándose en torno al 18 %-19 % de los votos, muy por encima del 12,3 % de 2023, lo que le permitiría exigir un peso decisivo en la formación del próximo Ejecutivo.

El bloque progresista y la fragmentación a la izquierda del PSOE: El PSOE (Pedro Sánchez) ha logrado recortar distancias respecto al PP en el tramo final de la campaña, situándose en un empate técnico en varios sondeos, con el CIS otorgándole incluso la primera posición. No obstante, la aritmética parlamentaria se complica para el bloque progresista debido al retroceso y la división del espacio situado a su izquierda. El Frente Amplio (coalición liderada por Ada Colau que agrupa a Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comuns) se mueve en torno al 6 %-7 % de estimación de voto, mientras que Podemos (Irene Montero) y Compromís: Front Valencià concurren por separado. Esta dispersión en las circunscripciones medianas y pequeñas penaliza el reparto de escaños y aleja al bloque de izquierda de una mayoría sin el concurso de múltiples fuerzas periféricas.

Un Congreso sin mayorías de bloque y el papel de los partidos territoriales: Si el PP y Vox se quedan por debajo de los 176 diputados —por ejemplo, si el crecimiento de Vox no compensa una eventual caída popular o si el PSOE resiste con fuerza en provincias clave—, la gobernabilidad volverá a depender de las formaciones nacionalistas e independentistas. En ese escenario de bloqueo, los escaños de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria volverían a convertirse en árbitros indispensables para desbloquear una investidura o abocar al país a una repetición electoral.