El Arenteiro visita este sábado al Zamora sin margen para el error

El Arenteiro viajó esta mañana rumbo a Zamora para desde las cuatro y cuarto en el campo Ruta de la Plata enfrentarse al equipo local. Un partido marcado en rojo por el conjunto verde que necesita sumar una victoria que le permita poder acercarse a los equipos que pelean por salvar la categoría.

En Espiñedo lo tienen claro y el nuevo técnico Juanfran García lo ha recalcado desde su llegada. Para el choque de esta tarde, las únicas ausencias son las del delantero Nacho Ramón, que está pendiente de una resonancia para conocer el alcance de su lesión, y el defensa Gorka Pérez, que arrastra problemas en un pie. El resto, todos disponibles.

Reconocía el técnico de los verdes en la previa que “hemos trabajado muy bien esta semana, ya nos conocemos mucho mejor y eso nos da mucha más información”. Y recalcaba que “tenemos que dar un paso al frente y estamos capacitados para hacerlo. Vamos con las pilas puestas y muy mentalizados de lo mucho que nos estamos jugando”, y también reseñaba que “debemos de dar la imagen que ofrecimos en el partido de casa, sabiendo que es un campo de fútbol y que somos once contra once. Vamos a ir desde el principio a por el partido, pero sin salir a lo loco porque lo más importante es el control y el equilibrio”. Y terminó hablando del Zamora, que “es un equipo ante el que debemos tener mucho cuidado con sus transiciones no perdiendo balones a lo tonto porque hay te hacen mucho peligro y también estar muy centrados en el balón parado, que es uno de sus puntos fuertes”.

Enfrente un Zamora que está a un punto de los puestos de promoción de ascenso, objetivo claro del equipo de Óscar Cano que llegó en sustitución de Juan Sabas el pasado mes de noviembre, pero que no acaba de dar el resultado esperado. Para esta tarde tienen las bajas de Marcelo y Farrell. Sobre el Arenteiro Cano dijo que “es un rival especialmente incómodo que llega con urgencias clasificatorias que seguro que vendrán a tumba abierta porque ya no hay margen”.