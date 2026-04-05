Colorín colorado para el Arenteiro (1-2)

Víctor Mingo, delantero del Arenteiro, cae en la disputa del balón ante la defensa del Arenas de Getxo durante el encuentro disputado en Espiñedo.

Está claro que no es la temporada del Arenteiro. En la matinal de este domingo en Espiñedo, nueva derrota del equipo verde, la 17 en 31 jornadas. Esta vez fue el Arenas de Getxo el que se llevó la victoria por 1-2, pero no es algo nuevo, pues ya pasó en innumerables ocasiones. El equipo no va y sería muy largo enumerar los motivos en una crónica, pero aunque las matemáticas no lo confirmen, por ahora, la Primera Federación ya es historia para un club que a lo único que puede y debe aspirar es a terminar la temporada con dignidad.

La película del partido ya se ha visto más veces. Comenzó mucho mejor el Arenas de Getxo, que llevaba la iniciativa, tenía el control del partido y las primeras ocasiones. A los 9 minutos, Álvaro Vázquez encaró a Diego García, que detuvo bien el lanzamiento. A los 12, Lartitegui probó desde la frontal y su disparo se fue rozando el poste y a los 15, una falta directa de nuevo de Lartitegui la mandó la barrera a saque de esquina.

A los 17 minutos llegó el primer parón. Un choque entre Pablo Moya y Luca Lohr dejó al central almeriense tendido sobre el suelo. Fue atendido y tras un aparatoso vendaje volvió al campo para dejarlo cinco minutos después y ser trasladado a la Residencia, donde le diagnosticaron una fuerte contusión en la cabeza y le dieron varios puntos de sutura por una brecha en la frente. Por la tarde fue dado de alta.

Se llegó al descanso con poco más destacable que un disparo de Jordan Sánchez desde la frontal y otro de Bastida que paró el meta vasco sin problemas.

En la reanudación salió más enchufado el equipo verde, que avisó con un remate de cabeza de Víctor Mingo para Bastida que no llegó por poco. Y logró adelantarse en el minuto 52. Fue un saque de esquina de Ferreiro al que no llegó Eliseo, pero sí por detras Lasure para de cabeza poner el 1-0. Estaban mejor los de Juanfran García, que tuvieron el segundo en un disparo de Bastida que devolvió la escuadra de la meta visitante. Si entra, el partido habría cambiado, pero no fue así y una semana más el Arenteiro empezó a diluirse. Y más cuando en un nuevo error defensivo, en el 68, empató Txus Vizcay al rematar en el primer palo un saque de esquina de Collado.

El miedo y la falta de fuerzas se apoderó de los locales y más cuando en el 75 encajaron el 1-2. Tras un saque de esquina y una serie de rechaces le llegó la pelota a Troncho, que de tiro cruzado superó un muro de piernas y también al meta Diego. Y pudo ser peor, porque en el minuto 79 el visitante Collado se fue solo desde el medio campo hacia Diego García. Tuvo tanto tiempo para pensar qué hacer que no logró definir ante la buena intervención del meta verde.

Quedaba mucho tiempo y más porque el colegiado descontó 12 minutos, porque fue varias veces al VAR, que jornada tras jornada sigue demostrando que no vale para nada, pero ocasiones no hubo más para ninguno. El técnico visitante Jon Erice cerró el partido y los locales lo único que hicieron fue perder al goleador Víctor Mingo para los próximos partidos, porque fue expulsado en el minuto 100. Se presenta por delante un negro panorama para lo que queda.