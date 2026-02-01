El Arnoia afronta sin complejos el encuentro frente al líder UD Atios

Tras el polémico empate ante el Villalonga (1-1), el Arnoia disputará su tercer partido consecutivo en A Queixeira, donde recibirá al líder Atios, que solo ha cedido dos derrotas en toda la temporada.

Manel Vázquez, entrenador de los arnoieses, asegura que “nos medimos al primer clasificado, que además lo es con unos números espectaculares, a pesar de ello, vamos a seguir siendo fieles a nosotros mismos y a ir recuperando nuestra esencia como hicimos el domingo pasado y a ver si somos capaces de sacar el partido adelante o por lo menos puntuar y ponérselo complicado al rival”.

El Atios juega como local en O Carballo, un campo muy similar al de A Queixeira, por lo que “es un equipo que maneja bien estos escenarios, tiene altura para campos como el nuestros, ya que el suyo es parecido. Además, encaja poco, por lo que será todavía más difícil. Intentaremos disfrutar del partido, como pasó ante el Villalonga, y tener opciones de victoria”.

A Queixeira, 17:00 horas.