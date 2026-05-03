El Arnoia, a continuar soñando frente al Tyde

Antepenúltima jornada de liga para un Arnoia que es sexto, a dos puntos de la zona de playoff. En plena Feira do Viño do Ribeiro, los de Manel Vázquez reciben al Tyde, que está luchando por la permanencia, con la meta de lograr los tres puntos para darle una alegría a sus aficionados y seguir soñando con disputar la promoción de ascenso a Tercera.

“Abordamos el partido con la intención de seguir en la pelea y para ello tenemos que competir al máximo, tal y como hemos hecho hasta ahora. Queremos sacar los tres puntos, pero sabemos que el encuentro será complicado, como son todos los de final de temporada, y más ante un rival que se juega perder la categoría. Por lo tanto, el grado de dificultad y la tensión aumentan en los dos equipos, porque están en liza nuestros respectivos objetivos. Vamos a ver si tenemos la cabeza fría y el corazón caliente para llevar el partido a nuestro terreno”, sostiene el técnico del Arnoia, Manel Vázquez.

En cuanto al Tyde, apunta que “es un equipo que en campos pequeños se desenvuelve bien, quizás mejor que en su casa, ya que tiene gente rápida y dinámica arriba. Nosotros intentaremos repetir el partido que hicimos contra el Antela y sacar los tres puntos, puesto que en la segunda vuelta no está costando un poquito más cuando jugamos en A Queixeira. Intentaremos seguir la línea que estamos teniendo fuera de casa (el Arnoia es el mejor equipo a domicilio)”.

En el capítulo de ausencias, Vázquez no contará con Raúl Gallego, Veloso y Diego López, aunque recupera al defensa Quintairos tras no estar ante el Cented.

Mientras, en el Tyde no jugarán los sancionados, Luis Rivas, Edu Rodríguez y Borja Santos.

A Queixeira, 18:30 horas.