Arón del Maceda rompe el sopor (1-0)

El Maceda consiguió imponerse por un exiguo 1-0 al Muíños en un partido que, de no ser por el juvenil Arón, no pasará a la historia dentro del fútbol provincial.

Durante la primera parte ambos equipos ejercieron el papel de luchadores y es que el llegar a intentar ver dos pases seguidos era una auténtica utopía. El partido dio más para que los aficionados hablaran de cómo la pasaron el Entroido, que ver, en repetidas ocasiones como el veterano Varandela caía ingenuamente una y otra vez en el fuera juego bien plantificado por la última línea macedana.

La única insinuación ofensiva fue de los visitantes, cuando un saque de esquina ejecutado por Soto fue cabeceado libre de marca por Juancar, aunque el destino del balón fue irse sobre el travesaño.

El verdadero golazo del juvenil macedano realmente no tenía nada que ver, en absoluto, con el pobre encuentro

Más de lo mismo

Sin duda, los entrenadores de ambos equipos buscaron en el descanso remover las conciencias de sus jugadores para ofrecer un espectáculo más digno y sobre todo con llegadas a la portería contraria. Fue como pedir peras al olmo, ya que el soporífero encuentro que estaban brindando era un auténtico castigo para el público que se acercó al Cardenal Quiroga.

La película era prácticamente la misma del primer acto, Varandela y algún compañero cayendo en posición adelantada y cuando lo intentó el Muíños, colgando balones al área, no había un rematador claro para sorprender a Ibrahima. Para colmo, en la última media hora se quedaría con diez por la expulsión de Rubén Lamelas.

El Maceda, por su parte, eras olo entrega hasta que en una jugada aislada Javi mandó un perfecto centro al corazón del área que remató a la primera Arón, rompiendo con su golazo tanta monotonía.

Los visitantes se fueron a la desesperada por el empate y a la contra los anfitriones pudieron también sentenciarlo.