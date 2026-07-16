Los arqueros ourensanos, en el centro de la diana

Los deportistas ourensanos volvieron a demostrar su buena puntería en el Trofeo 35 Aniversario del Club Boa Vila. Hasta tierras pontevedresas se desplazaron los arqueros provinciales para una cita que cumplió con la vertiente deportiva y también la conmemorativa. Y la cosa no fue mal, con cuatro puestos de podio como recompensa para los competidores del Club Lumelar y del Club Tiro Eiroás.

El más destacado fue Marcos Rodríguez, del Club Lumelar, que se hizo con el triunfo en la competición de arco recurvo masculino. En ese mismo cuadro, Claus Seara Erlewein (Lumelar) fue cuarto, David Seara Núñez (Lumelar) terminó noveno, Elías Gómez (Eiroás) lo hizo en décimo lugar y Antonio Viejo (Eiroás) acabó en el puesto 12.

Doble presencia

En la modalidad de arco tradicional femenino, hubo doble presencia ourensana en el podio, gracias a la actuación de Marta Dopazo (Lumelar), que fue segunda, y de Gracia Elena Santos (Eiroás), que acabó tercera.

El último puesto de podio para los ourensanos fue para Carlos Doval, que logró la tercera plaza en compuesto masculino. Además, Miguel Sánchez finalizó sexto en la competición de arco tradicional masculino.

Un balance muy positivo en otro torneo de un calendario intenso, con competiciones prácticamente cada fin de semana, que además sirvió para conmemorar el 35 aniversario del Club Boa Vila, uno de los referentes gallegos en la promoción y desarrollo del tiro con arco.