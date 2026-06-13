Ascenso por la puerta grande del Ourense Atletismo

Pamplona y un caluroso sábado de junio han entrado a formar parte de la historia del Sanysec Ourense Atletismo. El equipo femenino sénior culminó una temporada para el recuerdo ganándose por méritos propios el ascenso a División de Honor, la máxima categoría nacional. Lo hace casi dos décadas después de que aquel Ourense Atletismo Academia Postal ascendiese en las campañas 2006-2007 y 2008-2009 con sus chicas y viviese en la élite siete temporadas con sus chicos. Ahora, con dos ascensos en dos años, ellas regresan al cielo tras imponerse en la general de la jornada final dentro de la Primera División.

Si antes había impuesto su ley en las jornadas previas, las ourensanas dominaron desde el principio en el momento de la verdad. Comenzaron a construir su triunfo desde la primera prueba de la jornada con la victoria de Blanca Pereira en martillo gracias a un lanzamiento de 61.15 m. A partir de ahí fueron llegando más triunfos, hasta un total de siete, por este orden: Manuela Blanco en pértiga (3.88 m), Sabela Castelo en 3000 m (9:48.50), Iria Solera en altura (1.76 m), la venezolana Andrea Michelle Purica en 100 m (11.63), Aitana Capeans en peso (14.03 m, MP) y la colombiana Yiset Magali Jiménez en jabalina (58.18 m). Con esa sólida base, el conjunto ourensano defendió su privilegiada posición en los relevos finales, donde logró un valioso 5.º puesto en el 4x100 m y un 8.º puesto en el 4x400 m, suficientes para asegurar el título y el ascenso gracias a los 101 puntos sumados. El A.D. Sprint madrileño fue segundo con 99 y se ganó el otro puesto de ascendo dejando con la miel en los labios a un Oviedo que también sumó esos 99 puntos pero sumó menos primeros puestos.

Para rematar la fiesta, el premio a la mejor marca de la competición por tabla internacional de puntuación de World Athletics recayó en la velocista venezolana del Sanysec Ourense Atletismo Michelle Purica Guevara (100 m), gracias a sus 11.64, registro valorado en 1066 puntos.

Un éxito deseado y añorado que vuelve a situar al atletismo ourensano en la élite nacional de clubes. Y la celebración estuvo y estará a la altura de lo conseguido.