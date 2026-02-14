Atlético Arnoia, toca darse una alegría

El Atlético Arnoia regresa al campo de A Queixeira y lo hace para medirse a un Valladares que la temporada pasada estaba en Tercera Federación. Los arnoieses ocupan la octava posición con cinco puntos más que los de Vigo y este sábado intentarán volver a sumar de tres y olvidar los infortunios arbitrales.

“Estamos en una fase de la temporada en la que todo parece que sale cruz y en el que las decisiones arbitrales que antes no influían en el resultado, ahora sí que lo hacen, ya que evidentemente nos están perjudicando. Tenemos que pensar en lo que podemos controlar y esperar que alguna vez nos toque cara”, comenta el entrenador del Arnoia, Manel Vázquez.

Además, hace hincapié en que “pasamos por un momento en el que tenemos que hacer muchas cosas bien para sumar, cuando hace dos meses, con la mitad nos llegaba para ganar. Hay que seguir trabajando para intentar mejorar el rendimiento. Ofensivamente, hemos bajado en cuanto a las finalizaciones en la portería contraria y eso se nota. Antes acertábamos con muy poco y ahora nos cuesta materializar las oportunidades. Creo que es una de las causas por la que no está costando tanto ganar. A nivel defensivo, el equipo está mostrando una buena imagen y con una solvencia mejora que la que tuvimos en el primer tramo de la competición liguera”.

En lo que se refiere al encuentro frente al Valladares, afirma que “tenemos otro partido para salir de este mini bache de resultados, no así de rendimiento. Sabemos que nos hace falta ganar para continuar enganchados con la zona de arriba. Recibimos a un rival que el año pasado estaba en Tercera y a ver si acertamos para llevarnos los tres puntos”.

A Queixeira, 17:00 horas.