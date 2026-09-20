El Auriense busca que siga el buen momento

Este domingo por la tarde, el Auriense afronta el primero de los cuatro partidos que disputará en apenas 15 días. Los pontinos reciben en Oira al Valladares, penúltimo con cero puntos y 11 goles encajados en dos encuentros. “Abordamos el partido con ilusión y siendo conscientes de que llegamos en buena dinámica. Los chicos están predispuestos y muy enchufados, además, van semana a semana y no piensan más allá, lo que para mí es muy importante también. Tenemos casi todas las posiciones dobladas y hay mucha competencia, lo cual hace que los entrenamientos sean muy ricos. Ahora toca demostrar el buen momento en el campo y ante nuestra gente en un partido que estará condicionado por el calor que se espera a esa hora”, asegura Dani Prado, entrenador de los pontinos.

Relacionado Raúl Gallego deja el Antela y se incorpora al Auriense

Con respecto al Valladares, no quiere confianzas, pese a la clasificación: “Nos vamos a enfrentar a un equipo muy dinámico y que tiene gente muy rápida por fuera. Es cierto que perdió a varios jugadores importantes, pero creo que los fichajes no empeoran para nada el equipo del año pasado. Se lo he dicho a mis jugadores, que la clasificación engaña y que el Valladares no va a pasar apuros, ni mucho menos. Esta semana los fui a ver y son un buen equipo, en el momento en el que te despistes, te pueden pintar la cara”.

Una de las novedades de la semana ha sido la incorporación de Raúl Gallego, que está convocado, no como los lesionados, Breno, Adrián Blanco, Brais Álvarez y David Vieira. “Raúl Gallego es un futbolista que puede ocupar las tres posiciones de ataque, que tiene muchísima calidad técnica individual y que viene para marcar un poquito la diferencia”, apunta el técnico Dani Prado.

Oira, 16:15 horas.