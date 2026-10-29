El Auriense cumple el sueño de enfrentarse al Deportivo de A Coruña

Por fin llegó el día más esperado para el Auriense. Tras ganar la Copa Diputación y la Supercopa Galicia, los pontinos tienen el premio de disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a un equipo de Primera División, el Deportivo de A Coruña.

El conjunto dirigido por Dani Prado completó en O Xestal (Ribadavia) su último entrenamiento antes del encuentro de esta noche frente al conjunto herculino. El entrenador del Auriense ha realizado una convocatoria conformada por 23 jugadores y entre los que se encuentran Carlos Carrasco e Iván Pressl, que forman parte de la plantilla del Juvenil A que encabeza la Liga Nacional.

También está citado el defensa Samuel Santos, que llegó esta semana al equipo azulón tras desvincularse del Arenteiro, donde apenas tuvo protagonismo. Quiénes no podrán jugar son el lesionado Sergio Cuña y el sancionado David Vieira. Dos bajas importantes para el entrenador ourensano.

La plantilla es muy joven y su jugador más veterano es Adrián Blanco, que aún no ha llegado a la treintena. “Afrontamos el partido con muchísima ilusión y con ganas de disfrutar de una cita muy especial. Jugar contra un club como el Deportivo de La Coruña es algo muy bonito y una oportunidad que queremos aprovechar al máximo. Sin duda, puede ser uno de los partidos más bonitos de nuestras vidas”, comenta el ourensano.

Además, Blanco realiza una reflexión: “Creo que estos son encuentros que hacen que merezca la pena todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás del fútbol. Vamos a abordarlo con muchísima ilusión, con la máxima exigencia y con la ambición de hacer un gran partido en O Couto, pero siendo conscientes de que, pase lo que pase, va a ser una experiencia inolvidable para muchos de nosotros”.

La expectación con el partido es muy grande y se espera que más de un millar de aficionados lleguen desde A Coruña. La venta de entradas va muy buen ritmo y desde las 16:00 horas se podrán adquirir de O Couto. Además, de 09:00 horas a 14:00 horas se podrán comprar en las oficinas del club pontino (enfrente de la estación intermodal).

En cuanto a la actualidad del Deportivo, el técnico Antonio Hidalgo afronta el choque con las bajas por lesión de Aubameyang, Eddahchouri, Casadó y Bright Ede. Asimismo, los jugadores del filial, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Rubén López, Martín Ochoa (ex del Ourense CF y Arenteiro) y Yayo González, entrenaron ayer con el primer equipo y podrían tener minutos esta noche.