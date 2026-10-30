Auriense - Deportivo de A Coruña: una noche para el recuerdo

Seis años después de su creación, el Auriense CA vivió su noche más especial. En un estadio de O Couto casi lleno, los pontinos se midieron al Deportivo de A Coruña, que está cinco categorías por encima, y ofrecieron una gran imagen en un partido que se decidió por tres acciones de calidad de los blanquiazules.

Tras un estremecedor minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y el himno gallego interpretado por la Real Banda de Gaitas de la Diputación, arrancó un encuentro en el que los de Dani Prado completaron una gran primera parte, sin apenas conceder ocasiones hasta que llegó la última jugada antes del descanso. El canterano Kevin Sánchez realizó una jugada por la izquierda que aprovechó Jensen para hacer subir el 0-1 al luminoso. Un tanto que cayó como un jarro de agua fría en la parroquia pontina.

Tras el paso por los vestuarios, los de Antonio Hidalgo metieron una marcha más y se fueron a por el tanto de la sentencia, que consiguieron por medio de Jensen en el minuto 56. A partir de ese momento, el entrenador del Dépor comenzó el carrusel de cambios y dio cabida a los más jóvenes, mientras que el Auriense continuó peleando hasta el último minuto.

Tras el 0-3 de Luismi Cruz, el central Nico González se fue al ataque y metió el miedo a Álvaro Ferllo con un tiro que rebotó en el palo.

Fue el epílogo a una eliminatoria en la que por un día los jóvenes jugadores del Auriense se sintieron profesionales y acabaron el encuentro con la conciencia tranquila tras haberlo dado todo en el verde.

En los últimos años, Ourense se está acostumbrando a recibir equipos de Primera en O Couto y eso es clave para que los más pequeños sepan que los jugadores que salen por la televisión también se pueden ver en su ciudad y eso les haga sentirse orgullosos de ser ourensanos.