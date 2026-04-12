El Barbadás logra ante el Céltica su cuarta victoria de la temporada (3-2)

Cuarta victoria de la temporada del Barbadás cortando la racha de nueve jornadas consecutivas sin hacerlo, derrotando al Céltiga en un partido de toma y daca, con buen nivel de juego, esfuerzo y compromiso de los jugadores y una efectividad ante la portería rival en el primer tiempo que no tuvo durante toda la temporada y que provocó la situación actual.

Sin nada en juego más que acabar la temporada dignamente y dejar el farolillo rojo, afrontó el Barbadás el choque ante el Céltiga, que todavía tiene que certificar su permanencia matemática. El equipo azulón, a diferencia de lo que fue la temporada, ofreció un primer tiempo con una capacidad realizadora ante la portería rival inusual. Jugó un primer tiempo correcto, con pocos errores defensivos y con el control del choque durante los más de 45 minutos que duró el primer acto, pero quizás el gol de Nespereira, que volvía a la posición de delantero centro por las bajas y tras un error en el despeje de Táboas, facilitó todo lo visto por los aficionados del equipo azulón en el primer tiempo.

Porque solo el cuarto de hora posterior al gol de Nespereira perdió el control del choque el equipo de Moncho Salgado y en los que Tapias salvó en dos ocasiones claras el gol, una de ellas un mano a mano ante Prada como la más clara. Pero tras estos malos momentos, recuperó el control del choque y con todo controlado se vio sorprendido con un disparo desde fuera del área de Pedro y devolvía la igualdad al marcador.

A diferencia de lo que fue la temporada, al Barbadás no le pesó el gol y siguió con su plan de partido tomando Robert protagonismo por banda y con una gran jugada personal e individual con perfecta definición final ante Táboas devolvió la ventaja al Barbadás, 2-1 solo seis minutos después. Y en el culmen de efectividad ofensiva, Isma ya en la prolongación del primer acto, con un remate espectacular desde fuera del área, puso el 3-1 con un gol de bella factura para irse a vestuarios con el choque y el marcador bajo control.

Toma y daca en ambas áreas

Con la presión de los puntos para el Céltiga y sin ella en el Barbadás se vio un segundo tiempo de menor control por parte de los azulones y un toma y daca en ambas áreas, con muchas ocasiones claras pero sin la efectividad del primer tiempo ni en uno ni en otro equipo lo que suponía la mejor noticia para el Barbadás. Toño obligó un con remate desde el borde del área a Táboas realizar una parada de mérito y Tapias hizo lo propio acto seguido tras un centro chut desde banda izquierda y viendo como nadie remataba otro centro en área pequeña sin oposición. Y en el toma y daca le tocaba de nuevo al Barbadás con un centro en una contra de Nespereira para que Isma controlase en el área y su remate se fuese alto sin oposición

Luego, Presas no logró conectar el remate en el punto de penalti cuando ya se esperaba el gol tras un centro desde la izquierda. La respuesta acto seguido sería un remate alto de Adrián sin oposición en área para el Céltiga en lo que suponía el preludio al último cuarto de hora de partido.

Por momentos hubo la sensación de que el toma y daca iba a menos por el cansancio con el paso de los minutos, pero en una acción de balón parado, un córner desde la izquierda del ataque del Céltiga, Adrián con un remate sin oposición de cabeza en el punto de penalti en un despiste de la defensa del equipo azulón, logró batir a Tapias que nada pudo hacer para impedir el 3-2 y meter al equipo de Luis Carro para los últimos minutos de encuentro.

La mejor noticia fue que apenas se jugó y no pasó apuros defensivos para mantener un merecido triunfo como punto de inflexión para un digno final en la categoría.