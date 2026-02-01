El Barbadás, sin margen, ante el Villalbés

El colista Barbadás lleva tres partidos sin ganar y está a cinco puntos de la permanencia. En la última jornada cayó 0-1 ante el Viveiro en el descuento. El entrenador azulón Moncho Salgado reconoce que “es una derrota que nos dejó bastante hundidos tras el partido, porque creo que hicimos méritos suficientes para sumar los tres puntos. Con el pasar de los días hemos ido subiendo la moral gracias a los mensajes de apoyo de los aficionados y de miembros del club porque creemos que estamos en el buen camino. El buen trabajo de Carrera con la cesión de Lian por parte de la Ponferradina fue otra inyección de moral que nos hace seguir luchando y no bajar los brazos”.

Esta jornada se enfrentará en A Magdalena al Racing Villalbés, cuarto clasificado y Salgado apunta que “es un equipo de la parte alta de la clasificación, con un estilo de juego muy efectivo y con grandes jugadores. No obstante, vamos a Vilalba con la intención de seguir creciendo y mejorando en los pequeños detalles, confiamos en que pronto se traduzcan en resultados, que es lo que nos hace falta”.

No estarán los lesionados, Jorge Benavides y Adrián Presas; y los sancionados, Corzo y Soriano, pero sí el fichaje Lian dos Santos.

A Magdalena, 12:00 horas.