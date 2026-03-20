El Barbadás muere de pie (0-1)

El azulón Ismael lucha por un balón con el defensa del Compostela, Riki Mangana, en Os Carrís.

El Barbadás sigue colista y a siete puntos de la permanencia después de caer 0-1 frente al Compostela en un partido que se resolvió en el tramo final y en el que los azulones pusieron contra las cuerdas al líder en un campo de Os Carrís que presentó una excelente entrada.

Los locales salieron con un 1-4-3-3 y sorprendieron a los compostelanos durante los primeros minutos al realizar una presión alta con el centrocampista Infarama descolgado en las posiciones. Aunque como casi siempre que los azulones juegan en casa, las ocasiones llegaron a balón parado.

A los seis minutos, Toño botó una falta lateral que remató Kevin Ferreira al lateral de la red; poco después, el propio capitán del Barbadás sacó un córner que fue cabeceado por Nespereira, pero se encontró con la respuesta del exportero de la UD Ourense, Álex Cobo. Pasado el cuarto de hora, sería Infarama quien probaría fortuna, desde la frontal, con un fuerte disparo que blocó el meta visitante.

A partir del ecuador del primer tiempo, el dominio y las ocasiones pasarían a ser de los “picheleiros”. En el 25, Maceira realizó un centro desde la derecha a Cañizares, quien solo dentro del área pequeña, remató por encima del larguero. El juego se empezó a inclinar sobre la banda derecha visitante y ahí apareció Parapar con un zurdado que fue repelido por el travesaño y un libre directo que se fue lamiendo el larguero. Sin goles se llegó a una igualada primera parte.

Tras la reanudación, Íker Gómez avisó a los santiagueses con un fuerte disparo desde la frontal, que se fue pegado al poste, y poco después respondió el Compos con una chilena de Unai, que casi cogió portería. Los de Moncho Salgado estaban cómodos sobre el verde y disfrutaron de dos ocasiones de Ismael, bien resueltas por Cobo.

Penalti no señalado

En el minuto 68 llegó la primera jugada polémica. Un defensa visitante despejó el balón dentro de su área e impactó sobre las manos de un compañero, pero el árbitro no consideró la acción como punible, lo que provocó el enorme enfado del equipo azulón.

Tras esa acción y con los cambios en ambos equipos, el partido entró en una fase en la que no pasaba nada hasta que llegó la segunda jugada polémica de la tarde.

El defensa Kevin Ferreira salió del campo tras ser atendido y ya recuperado solicitó entrar, el colegiado no le dio permiso y justamente por su banda derecha llegó el centro del Compostela que acabaría aprovechando Maceira para batir a Borja Atanes tras una finalización con la espuela.

A partir de ese momento y hasta el minuto 97, el Barbadás, con el defensa Nespereira ya como delantero, se fue a por el empate con balones colgados y con más corazón que cabeza.

Cobo se mostró seguro en el juego aéreo y desbarató las remates de Pablo Corzo y Nespereira.

Los de Secho Martínez acabaron pidiendo la hora para llevarse un encuentro en el que los azulones murieron de pie.