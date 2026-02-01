El Barbadás sigue su racha de derrotas en la visita a Vilalba (3-0)

Tercera derrota consecutiva del Barbadás, ahora en su visita a Vilalba en un partido en el que se defendió bien hasta que recibió un gol a balón parado en el segundo tiempo y tras el que perdió el control del partido, no tuvo opción de empatar y acabó recibiendo dos goles más tras el hundimiento del equipo.

No era una buena opción, a priori, para cortar la racha negativa del equipo azulón que buscó un partido largo planteando un partido en bloque bajo con el que se defendió bien en el primer tiempo, aunque con opciones del Villalbés para adelantarse en el marcador.

Tras el descanso, parecía que con Róber y Lian tenía más opción ofensiva, pero cuando el choque parecía más controlado, recibió un gol a balón parado y supuso un golpe anímico para el equipo, que se quedó sin opción de puntuar en un final de partido en el que no tuvo opción ofensiva y recibió dos goles más para mantenerse colista.