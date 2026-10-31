El Barbadás sabe sufrir para ganar (2-1)

Cougil y Litos, los goleadores del Barbadás ante el Juvenil, se abrazan con José Pérez en Os Carrís.

Tres puntos de oro. Ese es el botín que consiguió el Barbadás ante el Juvenil de Ponteareas tras imponerse 2-1 en un encuentro en el que fue muy superior durante la primera parte, pero al no sentenciar, acabó sufriendo en el tramo final.

El encuentro arrancó con un ritmo muy alto por parte de los locales, que desde el inicio no especularon y se fueron decididamente hacia la portería contraria, lo que también dejó muchos espacios a la espalda de la defensa azulona.

Poco antes del primer cuarto de hora de juego, el Juvenil de Ponteareas aprovechó un desajuste defensivo de los de A Valenzá para orquestar una contra por la izquierda de Roberto que concluyó con un centro al primer palo que recogió Gorka para hacer subir el 0-1 al luminoso de Os Carrís.

La respuesta del Barbadás no se hizo esperar y tras el saque de centro, Cougil se internó por la izquierda y conectó un zurdazo, desde dentro del área, que se coló por la escuadra de la meta visitante.

El dominio de los locales no cesaba y en el minuto 20, Janeiro casi hace el 2-1 con una volea que se fue rozando el palo. El segundo gol acabó llegando pasando el ecuador del primer tiempo con un centro desde el sector derecho de Dalama que aprovechó Litos para batir a Sergio con un remate ajustado.

El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo en el verde durante una primera parte que terminó con un penalti no señalado al Barbadás tras un derribo de Valiñas a José Pérez cuando se disponía a disparar dentro del área.

Tras el descanso, los de Luis Vilachá intentaron continuar con el mismo plan de partido, pero los visitantes dieron varios pasos hacia adelante y comenzaron a incomodar la portería defendida por el ayer debutante Édgar Formoso.

A los ocho minutos de la reanudación, el defensa Javi probó al meta local con un tiro, desde dentro del área, que blocó con seguridad. A pesar de la mejoría de los pontevedreses, el Barbadás pudo ampliar la renta con dos disparos de Cougil que se fueron desviados por muy poco. El técnico ourensano observó que había perdido el centro del campo y realizó varios cambios que le dieron frescura y control al equipo azulón.

Aun así, los locales tuvieron que sufrir en el tiempo de descuento. Primero lo intentó Samuel con una falta lateral que despejó con apuros, Édgar, y poco después Valiñas casi acaba marcando tras un córner y varios rechaces en el área.

Al final, victoria justa para un Barbadás que sigue creciendo y que ya sabe ganar sufriendo.