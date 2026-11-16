El Barbadás tira de Os Carrís para llevarse el derbi con el Auriense (4-2)

Los jugadores del Barbadás celebran el tanto de Litos ante el Auriense en el derbi de Os Carrís.

Esta temporada, el campo de Os Carrís está siendo sinónimo de goles y emoción. Hasta seis tantos se pudieron ver en el derbi entre el Barbadás y el Auriense. Un encuentro en el que los de A Valenzá volvieron a hacer gala de su pegada cuando juegan en casa ante un equipo pontino que no mereció tanto castigo y en el que también tuvo minutos de buen fútbol.

El encuentro comenzó con unos primeros minutos de tanteo. Las primeras aproximaciones fueron del equipo local con un libre directo de Litos, que se fue por encima de larguero, y un disparo, desde la frontal, del propio "19" del Barbadás, que se fue desviado.

En la primera ocasión del Auriense llegó el 0-1. A los 14 minutos, Íker Arango botó una falta lateral que fue cabeceada por David Vieira, desde el punto de penalti, tras la indecisión del meta Abraham en la salida.

La respuesta de los de Luis Vilachá no se hizo esperar y solo dos minutos después, Litos recogió un balón dentro del área para batir de disparo raso a Borja Atanes.

Con el 1-1 en el luminoso de Os Carrís, el encuentro entró en una fase en la que ninguno de los dos equipos tomaba decisiones arriesgadas, pero diez minutos antes del descanso llegó el segundo tanto del Barbadás. Desde el fondo del área, José Pérez asistió a Dalama, quien conectó un fuerte chut que acabó entrando pegado al poste derecho del portero Atanes tras rozar en un contrario.

Con victoria local se llegó al descanso y tras el paso por los vestuarios arrancó una segunda parte en la que la lluvia hizo acto de presencia, por lo que el campo comenzó a estar más rápido, todavía.

A los cuatro minuto de la reanudación, Íker Arango filtró una pelota a Adri Fernández, que batió por bajo a Abraham para hacer el 2-2. Los de Dani Prado habían salido mejor que su rival al segundo tiempo y en el minuto 56 pudieron hacer el 2-3 con un remate de Fer Méndez, tras un saque de esquina, por encima del travesaño. Luis Vilachá se dio cuenta que estaba perdiendo el centro del campo y realizó un doble cambio que le salió perfecto. En el minuto 75, el recién entrado Soriano fue derribado por Nico Gonzalez, dentro del área, y la pena máxima fue transformada por José Pérez, que lleva ocho goles en 11 encuentros.

Ficha técnica UD Barbadás: Abraham; Marcos Cid, Eiró, Álex Fernández (Marcelo, min.81), Alberto Blanco, Héctor Janeiro (Soriano, min.64), José Pérez (José Suárez, min.86), Cougil, Dalama (André, min.64), Litos (Pablo Corzo, min.81) y Tiago. Auriense CA: Borja Atanes; Yonier (Samu Santas, min.70), Charly, Massi, Nico González (Kian, min.81), Marcos Díaz, Fer Méndez, Íker Arango, Breno (Adrián Blanco, min.46), David Vieira (Miguel Peral, min.67) y Adri Fernández (Xabi Fernández, min.81). Goles: 0-1, David Vieira (min.14). 1-1, Litos (min.16). 2-1, Dalama (min.37). 2-2, Adri Fernández (min.49). 3-2, José Pérez (min.75). 4-2, Soriano (min.80). Árbitro: Iago Lombao (Santiago). Amonestó a los locales Álex Fernández (32’), Dalama (35’), Alberto Nóvoa (65’) y Marcelo (87’); y a los visitantes Breno (8’), Íker Arango (18’),Yonier (25’), Charly (54’), Marcos Díaz (55), Adri Fernández (73’) y Nico González (75). Expulsó a Massi (92’), del Auriense. Incidencias: Encuentro disputado en el campo municipal de Os Carrís (A Valenzá) ante unos 350 espectadores.

Sentencia de Soriano

El gol sacó del partido al Auriense y cinco minutos después, un error en la salida de balón fue aprovechada por Soriano para hacer el 4-2 definitivo. Prado lo intentó haciendo un doble cambio, pero el Barbadás supo defenderse bien, más aún con la entrada de Pablo Corzo y Marcelo en el centro de la zaga. Ya en el descuento, los visistantes se quedaron con diez tras la expulsión de Massi, que derribó a André cuando se iba solo ante la portería contraria.

La victoria deja a los locales en la mitad de la tabla clasificatoria, mientras que el Auriense se queda a un solo punto de la zona que marca el descenso.