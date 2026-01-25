El Barco busca dar la campanada ante el Compos

Tras arrancar un empate frente al Estradense y dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas, el Centro de Deportes Barco afronta el encuentro más complicado de la temporada. Recibe en Calabagueiros al líder invicto, Compostela, que tiene 27 puntos más que un conjunto valdeorrés que está al filo de la zona de descenso. A pesar de la diferencia clasificatoria, el entrenador del Barco, Agustín Ruiz, comenta que “abordamos el partido como otro cualquiera de la liga, sí que es verdad que el rival es el líder y además no ha perdido ningún partido. Aunque sus jugadores son muy buenos, nosotros lo disputaremos con el objetivo de sumar, para nosotros es igual lograr un punto frente al Compostela que ante otro equipo”.

Claves del encuentro

Para poder conseguir un buen resultado ante los picheleiros, es consciente de que “primero tenemos que no encajar y después estar inspirados en la portería contraria. Por desgracia, dejar la portería a cero y marcar son dos cosas que se han conseguido muy pocas veces. Además, tenenos que ser un equipo muy competitivo y prolongar las sensaciones del otro día, donde conseguimos cortar la mala racha, algo que ya llevábamos mereciendo desde hace varias semanas”.

En el capítulo de bajas, Ruiz no podrá contar con los sancionados Konaté y Marcos Vilachá; y el lesionado Álex Vázquez. Todas ellas son ausencias en la zona defensiva, por lo que el técnico del Barco deberá hacer varios cambios”.

Tampoco estará en Calabagueiros el delantero Vicente Schneider, que firmó por el Viveiro.

En el conjunto compostelano, el técnico Secho Martínez asegura que “hay que minimizar un poco esas llegadas por fuera, controlar, sobre todo, los momentos de pérdida que puedan ir por fuera rápido, controlar un poco esa llegada de jugadores al área. Diría que el equipo que consiga trabajar más la espalda de la última línea defensiva tiene mucho ganado”.

Secho tiene la duda de Mateo, por molestias en la zona intercostal.

Calabagueiros, 17:00 horas.