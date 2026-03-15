El Barco buscar seguir fuerte en Calabagueiros ante el Lugo B

El Centro de Deportes Barco regresa este domingo al campo de Calabagueiros, donde no pierde desde el mes de diciembre. Los valdeorreses ocupan la decimotercera posición con 29 puntos y tienen una renta de diez sobre los puestos de descenso. En la última jornada cayeron 4-2 frente al Gran Peña dejando atrás una racha de cinco victorias consecutivas.

Agustín Ruiz, entrenador de los barquenses, asegura que “la semana fue fastidiada porque el partido de Barreiro fue para ganarlo bien y dos cosas mal hechas añadidas a que en cinco minutos nos meten tres goles de mala suerte o surrealistas nos hacen perder un encuentro en el que íbamos 0-2 a los nueve minutos”.

Asimismo, apunta que “esta jornada toca recordar que tenemos que hacer las cosas que hasta ahora habíamos hecho para ganar los partidos, en Vigo hemos hecho algunas cosas que no son el ADN de lo que quiero transmitir al grupo”.

Con respecto al Lugo B, admite que “en la segunda vuelta no está bien, pero en la primera hizo 27 puntos y viene de ganar al Compos, por lo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro y después de perder lo que está claro es que tenemos que sumar y si son los tres puntos, perfecto, porque casi tienes un pie en Tercera para el año que viene. Para ello tenemos que tener orden, tanto defensivo como ofensivo, añadido al esfuerzo individual y colectivo, que al final es nuestro ADN”.

Ruiz afronta el partido ante el filial lucense sin ninguna baja.

Calabagueiros, 17:00 horas.