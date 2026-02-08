El Barco da con la tecla en Boiro y vuelve a vencer (0-1)

El Centro de Deportes Barco sumó la tercera victoria consecutiva en la segunda vuelta tras vencer por 0-1 en Cabo de Cruz, donde se disputó el encuentro ante el Boiro debido al mal estado del césped de Barraña. Sobre un terreno en buenas condiciones el conjunto de Agustín Ruiz volvió a dejar claras las señas de identidad que está construyendo jornada a jornada.

El partido comenzó sin ocasiones claras y ningún dominador, a excepción de una llegada muy clara del Barco que detuvo Borja Rey. Tras el descanso llegó una de las acciones más destacadas del encuentro: un atrevido tiro de Andrés desde medio campo que estuvo a punto de sorprender al meta local en un aviso serio de la ambición visitante que no quería irse del Barbanza sin sumar.

La acción decisiva llegó en el minuto 75. Tras un saque de esquina a favor del Boiro, la segunda acción de Diego Enjamio fue repelida por la defensa visitante, Sidibé recuperó el esférico, ganó en velocidad, se plantó en un mano a mano y no perdonó para marcar el único gol del partido y el segundo tanto de la temporada para el ex del Antela. Un tanto que premió la superioridad del Barco en el segundo acto.

El equipo de Agustín Ruiz a raíz del gol continuó mostrando una versión madura. Es cierto que en los minutos finales el Boiro dio un paso hacia delante para lograr la igualada. El conjunto de José Tizón tuvo el empate en un mano a mano que detuvo Imanol tras un doble error defensivo de Andrés y Rabil, quienes no lograron despejar el esférico, aun así el Barco supo gestionar la ventaja sin conceder más ocasiones claras.

Tras el triunfo el próximo fin de semana recibirán al Juventud de Cambados, rival por la permanencia, el técnico barquense explica que “nos jugaremos media temporada, tiene que venir todo el mundo al campo”.