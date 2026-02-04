Sidi, jugador del CD Barco: “Ahora somos un bloque”

Poco a poco, el Centro de Deportes Barco va saliendo a flote. En los últimos tres encuentros ha sumado siete de nueve puntos posibles y se ha instalado en la decimotercera posición. La pasada jornada venció 0-2 al Viveiro y el primer tanto fue obra de Mande Sidibé “Sidi” (Mali, 2002), que logró estrenarse esta temporada.

“Este año es el que más me ha costado hacer mi primer gol porque la dinámica y la falta de continuidad de minutos lo hace todo más difícil. El domingo tuve una oportunidad y yo estaba convencido de que iba a hacer gol sí o sí y así fue. Encima ganamos, así que más contento no puedo estar. Al final, que marque goles va a venir bien para el equipo y para mí”, dice Sidi.

Con respecto a la primera vuelta, tiene claro que “fue complicada, ya que los resultados no acompañaban y el equipo merecía más. Ahora estamos en una muy buena dinámica y eso es lo que buscábamos, toca hacer una buena segunda vuelta para no pasar apuros y estar en una zona tranquila”.

Desde la llegada de Agustín Ruiz al banquillo de Calabagueiros, el Barco ha mejorado defensivamente y por primera vez en lo que va de liga ha dejado la portería a cero en dos encuentros seguidos.

“Desde el primer día que llegó, Agustín nos dejó claro que con él, el trabajo es innegociable, sobre todo el defensivo y no solo de los defensas, sino también de los delanteros, que tenemos que ser los primeros en defender. Ahora somos un bloque y es muy difícil que nos marquen, tenemos muy claro que para conseguir la permanencia es muy importante dejar la portería a cero”, sostiene el exdelantero del Antela.

Además, hace hincapié en que “Agustín está contando con todos y eso es importante, ya que nos sentimos partícipes y estamos todos enchufados. No podemos pensar más allá y toca ir partido a partido para continuar sumando. Ahora, estamos pasando por un momento, pero hay que tener los pies sobre la tierra y ser consciente de lo que nos ha costado estar aquí, hay que aferrarse al trabajo para poder conseguir el objetivo de la permanencia en Tercera”.

Visita a Boiro

El próximo encuentro de los barquenses será ante el Boiro, que ocupa la quinta posición. Sidi asegura que “será un partido difícil, en la primera vuelta nos ganaron 0-1 y tenemos ganar de sacar un buen resultado, llegamos en una buena dinámica y con confianza”.

Barco y Barbadás juegan el domingo

Esta jornada se adelantan al sábado los encuentros Céltiga-Estradense y Cambados-Compostela. El resto se disputarán el domingo, entre ellos el que medirá al Barco frente al Boiro en Barraña, a las 12:00 horas; y el Barbadás-Noia, a las 16:45 horas en el campo de Os Carrís.