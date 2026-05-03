El Barco tiene una final ante el Somozas en Calabagueiros

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, el Barco está a tres puntos de la zona de playoff, por lo que esta tarde solo le vale ganar ante el Somozas, en Calabagueiros, para seguir con opciones. Los de Ferrolterra, que acumulan una sola victoria en los últimos nueve partidos, tienen un punto más que los de Valdeorras, que llevan dos derrotas y un empate en los últimos tres encuentros.

El entrenador de los barquenses, Agustín Ruiz, recupera piezas para el partido frente al Somozas tras jugar ante el Montañeros con solo 13 jugadores del primer equipo. Hoy tendrá la baja de Konaté, que tiene una fisura en el pie.

“Sabemos que el encuentro ante el Arteixo es una final, no hay más. Si ganamos, tendríamos opciones muy grandes en el último partido para clasificarnos para el playoff, de lo contrario, daríamos por muy buena la temporada. Llegamos para salvar el equipo y estamos luchando por jugar una promoción de ascenso a Segunda Federación, una locura”, afirma Agustín Ruiz.

Con referencia a las claves del partido ante el Somozas, el técnico del Barco tiene claro que “tenemos que hacer un partido muy serio y no encajar, igual que hicimos en la última jornada. Además, será muy importante que el ritmo del encuentro sea muy alto, ya que tengo entendido que ellos solo tienen 13 jugadores. Tenemos que ser muy intensos y exigirles desde el principio, ya que Calabagueiros es muy grande y el aspecto físico es muy importante. En esta ocasión podré hacer cambios en el segundo tiempo para refrescar el equipo y que puedan seguir presionando en bloque alto”.

Calabagueiros, 18:00 horas.