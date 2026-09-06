El Ourense CF empieza bien en Segunda Federación ante el CD Basconia (2-1)

Euforia en los jugadores del Ourense CF tras marcar uno de los goles el Basconia en O Couto.

El Ourense CF ya tiene en su casillero la primera victoria de la nueva temporada en Segunda Federación, en la que espera conseguir muchas más. Aunque le costó de lo lindo, tuvo remontar el gol visitante, sufrir en la segunda parte el empuje de los vascos y acabó agotado físicamente y derrotado por un calor sofocante. Pero bien está lo que bien acaba y ya tiene los tres puntos en la clasificación.

Sabían que la empresa no iba a ser nada fácil. Tres jugadores que tienen que ser claves en el once azulón no estaban: Jesús Cambil y Facu Ballardo, por lesión, y Mario Jorrín, porque aún no tenía ficha. Eso y muchos con pocos entrenamientos. El defensa Miguel Cera, que llegó esta semana, saltó al once con dos entrenamientos. Algisí e Íker Punzano se perdieron media pretemporada por lesión y Manu Buide también llegó hace quince días.

Con esos condicionantes empezó mejor el Basconia y a mayores tuvo la suerte de encontrarse con el 0-1. Fue al cuarto de hora con un disparo desde la frontal de Goyogana que pegó en Cera y la pelota entró mansamente al lado contrario de Diego García.

Pero pronto se repusieron los locales. En el 20, un saque de esquina lo remató primero Manu Buide en el segundo palo y lo sacó un defensa bajo palos, el segundo remate de Marquitos lo despejó como pudo el meta visitante y el tercero de Álex Lorenzo, que le pegó con el alma, se coló irremediablemente en la meta vasca.

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El segundo gol local

El gol le sentó bien a los chicos de Jorge Cuesta, que se hicieron con el partido y tuvieron un buen remate de cabeza de Viti, tras centro de Jorge Domingo que se le marchó fuera por poco. Y en el 43 llegó el 2-1. Fue un regalo impensable del defensa Quintero que le dio un gran pase al delantero local Viti, que no perdonó. Controló, avanzó, amagó y finalmente disparó raso y superó al desolado meta Pagazartandua, que no contaba con el desacertado pase de su compañero.

En la segunda parte los vascos dieron un paso al frente. Se hicieron con el control de la pelota y del juego. El Ourense CF pasó a defender la renta en bloque bajo, pero con el paso de los minutos el cansancio pasó factura en los azules. Lo mejor es que el joven equipo del Basconia, dominaba de un lado para otro, pero al aproximarse al área eran más inocentes y el único peligro eran centros al área que Diego García o una poblada defensa de cinco sacaba sin mayores problemas.

Pasaban los minutos y la mejor noticia para los de Jorge Cuesta era que no había novedades. Si acaso que en dos contras Algisí e Iker Punzano pudieron hacer el tercero, pero les faltó acierto o quizá frescura.

Total, se consumió el tiempo y los azulones respiraron tranquilos con los tres primeros puntos que, sin duda, dan mucha confianza.