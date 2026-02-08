El Barco no se quiere detener ante el Boiro en Valiño-Cabo de Cruz

Tras dos victorias consecutivas y sin encajar, el Barco visita Valiño-Cabo de Cruz (Barraña no está disponible por el mal estado del terreno de juego) para enfrentarse al Boiro, quinto clasificado.

“Cuando estás tan abajo, es muy difícil no encajar goles en contra, por lo que ganar, todavía es más complejo. Por todo ello el equipo está mucho más alegre y sobre todo con más ganas de entrenar”, asegura que el entrenador del Barco, Agustín Ruiz, que pierde a Konaté, Brian Bailón y Álex Vázquez.

En lo que se refiere al encuentro frente al Boiro, comenta que “salvo que el contexto del equipo contrario del campo sea algo totalmente fuera de lo común, para nosotros no deja de ser otro partido más y otra oportunidad más de seguir sumando puntos. Hay que preparar al equipo para que siga creciendo ante el rival que sea. Apostaremos por la competitividad del equipo y que cada vez se vayan haciendo mejor las cosas, tanto defensiva como ofensivamente”.

Valiño-Cabo de Cruz, 12:00 horas.