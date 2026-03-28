El Barco no quiere detenerse en su visita a Vilalba

En el Centro de Deportes Barco deberán estar pensando que el ritmo no pare después de haber sumado 24 de los últimos 27 puntos en juego. Unos números que permiten al conjunto valdeorrés estar a uno solo de las posiciones de play off de ascenso.

Este sábado, visitan A Magdalena para medirse al Racing Villalbés, que ocupa la cuarta posición con tres unidades más que los barquenses. “Aunque tenemos que jugar sábado, jueves, domingo, yo nunca tiro ningún partido y menos ahora teniendo la permanencia prácticamente asegurada. Sabemos que en Vilalba seguramente será un encuentro bastante complicado ante un equipo bastante parecido al nuestro, aunque con más experiencia en la categoría. Nosotros vamos a planter el choque igual que lo hicimos ante el Alondras, Céltiga, Boiro…, equipos contra los que logramos conseguir un buen resultado. Ahora bien, se trata de sumar el máximo número de puntos durante la semana que nos viene por delante y tras el Villalbés no toca en casa, Silva y Noia”, sostiene el entrenador del Barco, Agustín Ruiz.

Los barquenses afrontan los ocho partidos que quedan para el final con 18 jugadores, por lo que Ruiz reconoce que “tenemos una plantilla justa y al jugar tres partidos en una semana tenemos que gestionar los minutos, aunque no se trata de rotar. Intentaremos que la energía y los esfuerzos se vean siempre de forma notable en el campo y que el equipo no decaiga en la forma que tiene de jugar. Entonces, está claro que habrá minutos para todos los futbolistas”.

Sin bajas en los valdeorreses

El técnico del Barco abordará el primero de los tres partidos con todos los jugadores a su disposición.

Por otro lado, el guardameta Imanol Elías, pieza clave en el buen momento de los rojillos, tiene claro que “debemos centrarnos en este partido y no pensar más allá. Llevamos ocho victorias en los nueve partidos de la segunda vuelta y muy pocos equipos son capaces de conseguir esos números. Vamos a ir a Vilalba con la misma mentalidad que hasta ahora, que no es otra que la de ser sólidos, defensivamente, para dejar la portería a cero, nuevamente, y todo lo que consigamos traernos de A Magdalena será un premio buenísimo que nos ayudará a hacernos fuertes en los dos próximos partidos en casa”.

Enfrente estará un Racing Villalbés que lleva cinco partidos sin ganar y que como local le está costando sacar los partidos adelante, de hecho, lleva cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

En los lucenses destacan futbolistas como Pablo Trigo, que lleva diez goles en liga, o el tridente ofensivo formado por Borja Míguez, Javi Rey y Álvaro Herrero.

A Magdalena, 17:00 horas.