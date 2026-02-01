El Barco quiere aprovechar la inercia de la victoria ante el Compos en Viveiro

El Barco rompió la mala racha ante el líder Compostela (2-0) y esa inercia positiva la quiere mantener ante el Viveiro. “La justa victoria ante el Compos fue un refuerzo moral que nos demuestra que si estamos bien le podemos sacar puntos a cualquier rival de la categoría. Esperemos que sea un punto de inflexión para que lleguen más victorias”, sostiene Adrián Padrón, segundo entrenador del Barco.

En cuanto al choque contra el Viveiro, resalta que “comentamos en el vestuario que este partido es más importante que el del Compostela, para nosotros es crucial porque sacar un resultado positivo sería acercarse a los rivales que tenemos por encima de nosotros y meter más equipos en la zona de abajo”. Padrón, que no contarán con Konaté y Álex Vázquez, tiene claro que “el Viveiro es un equipo muy competitivo y que tiene muy claro su plan, aunque varíen de jugadores o sistema. Tenemos que ir preparados para un partido de disputas y de segundos balones”.

Cantarrana, 12:00 horas.