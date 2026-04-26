El Barco rasca un punto ante el Montañeros (0-0)

Andrés Calvo, del Barco, pugna con un jugador del Montañeros por el esférico en el campo de Elviña.

El Centro de Deportes Barco sumó un buen punto ante el Montañeros en su visita al campo de Elviña, en A Coruña. Los de Agustín Ruiz viajaron hasta la ciudad herculina con apenas cuatro suplentes, dos de ellos del filial de Tercera Galicia, y sin portero reserva.

El encuentro comenzó con un Barco bien ordenado atrás, esperando su momento mientras el Montañeros trataba de encontrar vías de ataque, haciendo bueno el plan de partido de los valdeorreses, quienes, ante las adversidades, dieron un pequeño giro de guión a su estilo habitual. Los locales tenían el balón, pero este control no se traducía en peligro claro.

La primera gran ocasión llegó mediado el primer tiempo. Pape bajó un balón aéreo y Dani Fernández filtró un pase para Otero, que se plantó solo ante el portero. Su definición al palo corto fue bien leída por Imanol, que evitó el 1-0.

Raúl Paz tuvo la mejor ocasión del primer tiempo, pero su testarazo a puerta vacía se marchó desviado. El Montañeros, quitando la primera ocasión, apenas generaba peligro más allá de saques de banda colgados al área.

Antes del descanso, el Montañeros perdió profundidad y sufrió varios minutos complicados con el Barco amenazando en acciones del delantero Miguel Freiría.

Tras el paso por vestuarios, los locales salieron con una idea más clara: mayor solidez defensiva y más velocidad en ataque y, con ello, ocasiones, aún el Barco también tuvo las suyas gracias a las llegadas tanto de Manu como de Brian Castro, aunque el cansancio comenzaba a hacer mella.

El tramo final fue un intercambio de golpes, condicionado por la urgencia de ambos equipos. El Montañeros apretó, incluso con su técnico expulsado tras un momento de frustración en el banquillo.

El partido se complicó aún más para el Montañeros con la expulsión de Cano por doble amarilla. Aun así, en el descuento llegaron las ocasiones más clara en un chut del local Ogando con un potente disparo desde la frontal que Imanol rechazó, y Juan de Dora, con todo a favor, remató a las manos del meta. Por el Barco, ya en la última, no pudo aprovechar una acción individual de Freiría que puso un pase atrás para que rematase algún compañero solo a placer, pero que no encontró rematador.

Ahí se escapó una victoria importante para los valdeorreses de cara a la fase de ascenso. La próxima semana, el Barco recibirá en Calabagueiros al Somozas en un duelo que Agustín Ruíz califica como “transcendental para mantener la ilusión de cara al play off”.