El Barco, que recibe al Silva, quiere ganar en las Fiestas del Cristo

El campo de Calabagueiros acoge esta tarde el partido entre el Barco y el Silva, a las siete y media de la tarde, en plenas Fiestas del Cristo en la localidad valdeorresa. Lo hacen luego de empezar la liga ganando en el derbi de la pasada jornada y quieren sumar otros tres puntos en esta jornada, la del debut ante sus aficionados.

Para el duelo, el técnico Agustín Ruiz recupera a Benavides y Dani Abalo, que ya entrenaron con normalidad durante la semana y también al veterano Óscar Martín, al que espera poder darle algunos minutos. La única baja es Carlos Cruz, que continúa sancionado.

En el Silva, la única baja es la del defensa Seydi, mientras que vuelve el delantero Mouriño. El técnico barquense comenta: “Nos espera un partido complicado ante un equipo aguerrido e incómodo, pero el equipo ha trabajado bien durante la semana y sabemos que tendremos que estar atentos, ser intensos y pendientes de las jugadas de estrategia”.