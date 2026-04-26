El Barco visita A Coruña con la vista puesta en los play off

Quedan tres jornadas para el final de liga y el Barco está a dos puntos de los puestos de play off, por lo que este domingo a mediodía no puede fallar en Elviña frente al Montañeros.

Los coruñeses son novenos con un punto menos que los barquenses y llegan al encuentro después de empatar en la casa del líder Compostela. Agustín Ruiz, entrenador de los valdeorreses, señala que “independientemente de que hubiésemos conseguido algún punto contra el Arosa (0-1), salvo que fuesen tres, la situación prácticamente no ha cambiado. Creo que seguimos teniendo bastantes opciones de poder luchar hasta el final de liga, puesto que existen muchos enfrentamientos entre rivales directos”.

Además, agrega que “es muy importante sumar y evitar que el rival te pase en la clasificación sabiendo, que es un equipo muy difícil en su casa. Llevo ya años diciendo que jugar en sintético no influye, puesto que la mayoría de los equipos entrenan a diario en campos de hierba artificial. Sí que es un campo bastante grande, pero nuestra manera de afrontarlo es exactamente la misma”.

Ruiz, que tiene las ausencias de los sancionados Óscar Martín, Sidi, Diego Santín y Rabil, reconoce que “el único hándicap que tenemos es lo mermados que vamos en cuanto a bajas, aunque estoy seguro de que los que salgan tanto de inicio como en los cambios, van a aportar muchísimo. Somos un equipo que no se va a rendir hasta el final. A ver si nos acompaña un poco la suerte, que también es importante, y los chicos consiguen sacar un buen resultado”. En el Montañeros no estarán Barbolla, Sito País y Óscar Fernández.

Elviña Grande, 12:30 horas.