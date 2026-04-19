El CD Barco mereció más (0-1)

Marcos Remeseiro, del Arosa, se va de Juanma Justo y encara a Diego Santín en el duelo de Calabagueiros

El Barco cayó derrotado en Calabagueiros en un encuentro condicionado por la falta de acierto y varias acciones polémicas que marcaron el devenir de la contienda. A pesar de la segunda derrota consecutiva, los de Agustín Ruiz están a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso.

La primera mitad dejó un guion engañoso. El Arosa se hizo con el control del balón, manejando los tiempos, moviendo el balón de un lado a otro, pero fue el Barco quien generó ocasiones, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales, situación que se viene repitiendo durante todo el año.

Cuando mejor parecía asentado el equipo local, llegó el golpe visitante. En el minuto 29, tras un centro, una falta de entendimiento entre Andrés e Imanol permitió que el delantero arousano rematase para firmar el 0-1.

Los valdeorreses rendirán visita al Montañeros el próximo fin de semana pensando en los play off

El tanto dejó tocado al Barco, pero la acción más determinante del primer tiempo aún estaba por llegar. Diego Santín se plantaba solo ante el guardameta Chema en una ocasión clarísima para empatar, pero Luis Castro interceptó el balón con la mano. La jugada desató la indignación de un equipo que reclamó expulsión por cortar una ocasión manifiesta de gol. Sin embargo, el colegiado optó por mostrar únicamente tarjeta amarilla, una decisión que marcó el ambiente del partido.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de dinámica. El Arosa dio un paso atrás y apenas inquietó la portería de Imanol, más allá de un par de llegadas aisladas. El Barco jugó cómodo en campo contrario y las ocasiones fueron claramente para los locales, que acumuló méritos de sobra para, al menos, rescatar un punto. Sin embargo, volvió a faltarle eficacia. La más clara la tuvo Manu, que se quedó completamente solo dentro del área, pero no logró definir ante Chema.

Finalmente, el Barco se quedó sin premio pese a su segunda mitad, dando sensación de que el resultado pudo ser distinto en otro contexto o con mayor acierto de cara a portería. Méritos sobraron.