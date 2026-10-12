El Beluso rompe la racha del Atlético Arnoia (1-3)

La semana con doble jornada no le sentó nada bien al Atlético Arnoia, que después de dejarse dos puntos en Oira ante el Auriense en el último momento vio cómo este domingo el Beluso se llevaba los puntos de A Queixeira (1-3).

Los de O Morrazo se fueron al descanso con una ventaja de dos goles, anotados por Rosendo en el 30 y Hamza en el 36 y nada más volver de vestuarios, prácticamente sentenciaron con el 0-3, obra de Moledo en el 49. Villar acortó distancias en el 66 y con casi media hora por delante trató de meterse en la disputa de los puntos, pero no fue posible.