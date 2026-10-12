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El Beluso rompe la racha del Atlético Arnoia (1-3)
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La semana con doble jornada no le sentó nada bien al Atlético Arnoia, que después de dejarse dos puntos en Oira ante el Auriense en el último momento vio cómo este domingo el Beluso se llevaba los puntos de A Queixeira (1-3).
Los de O Morrazo se fueron al descanso con una ventaja de dos goles, anotados por Rosendo en el 30 y Hamza en el 36 y nada más volver de vestuarios, prácticamente sentenciaron con el 0-3, obra de Moledo en el 49. Villar acortó distancias en el 66 y con casi media hora por delante trató de meterse en la disputa de los puntos, pero no fue posible.
Atlético Arnoia:
Hugo Pena, Adrián Martínez, David Rodríguez, Mario Villar, Joni, Huguito (Marcova, minuto 52), Íker, Adrián Presas (Íker Domínguez, minuto 82), Álex Veloso (Villa, minuto 52) e Isma.
Beluso:
Íker González, Pablo Freire, David Parada (Campelo, minuto 71), Moledo (Pablo Vázquez, minuto 60), Bermu, Raúl (Barre, minuto 84), Santi (Anxo, minuto 71), Hamza, Rosendo (Breixo Pereiro, minuto 60), Dapiga y Asier Juncal.
Goles:
0-1: Rosendo, minuto 30.
0-2: Hamza, minuto 36.
0-3: Moledo, minuto 49.
1-3: Villar, minuto 66.
Árbitro:
Daniel Rodríguez. Vieron amarilla los locales Mario, Íker y Rivero y los visitantes Moledo, David Parada y Bermu.
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