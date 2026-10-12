Lo más parecido a un cónclave para elegir al nuevo representante de Dios en la Tierra es la concesión del premio Nobel de Literatura, porque si el que entra papa antes de que se cierren las puertas de la Capilla Sixtina, sale cardenal como entró, en el caso de la decisión de la Academia Sueca ha vuelto a ocurrir algo similar. Las apuestas señalaban a la escritora china Can Xue, como principal candidata, pero tendrá que seguir esperando como tantos otros que aparecen en las quinielas cada año, como el japonés Haruki Murakami y como algunos españoles, en su día Javier Marías, y ahora Enrique Vila-Matas.

Para Can Xue no ha habido fumata blanca, pero Carson resulta una buena papisa porque en su escritura mezcla humor y amor, clasicismo y modernidad.

La galardonada este año ha sido la poeta canadiense nacionalizada islandesa, Anne Carson, que aquí tiene la ventaja de haber sido premiada con el Princesa de Asturias de las Letras de 2020, por lo que no es una ilustre desconocida para nosotros. Para Can Xue no ha habido fumata blanca, pero Carson resulta una buena papisa porque en su escritura mezcla humor y amor, clasicismo y modernidad.