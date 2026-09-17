Borja Atanes, portero del Auriense: “Tenía plena confianza en pararlo”

El Auriense ha comenzado la temporada con muy buenas sensaciones, ya que ha ganado la Supercopa Galicia y en la Liga lleva cuatro de seis puntos posibles. El pasado domingo logró sumar los tres puntos ante el Marín, que tiene una plantilla llena de figuras.

El meta Borja Atanes (Ourense, 2000) se erigió en héroe tras parar un penalti al poco del final. “La verdad es que tenía confianza plena en que iba a parar el penalti y por suerte así fue. Javi Pazos tiró la pena máxima a mi derecha, pero no fue muy esquinado. De hecho, si acertabas el lado, lo paraba cualquiera. Mi instinto de portero me dijo que me tirara a ese lado y lo pude parar. La anécdota es que cuando acabó el partido, Javi Pazos me comentó que cambió el lado en el último momento, así que se puede decir que en esta ocasión tuve suerte”, recuerda Atanes.

Con respecto al encuentro en Marín (1-2) reconoce: “Empezamos muy bien, nos adelantamos y dominamos hasta la pausa de hidratación. A partir de ahí, el equipo empezó a flojear poquito a poco hasta estar sometidos por ellos, aunque sí que es cierto que no sufrimos una avalancha de ocasiones. En la segunda parte se quedaron con uno menos y aún así nos empataron. Luego llegó la jugada del penalti y cuando todo hacía indicar que nos acabarían metiendo el segundo, acabamos marcamos el 1-2 en una contra. Son tres puntos muy importantes ante un equipo repleto de grandes jugadores”.

Pese a que el Auriense ha empezado muy bien, el portero Atanes quiere más: “El inicio está siendo muy bueno, puesto que creo que el equipo puede jugar todavía mejor, ya que tenemos fases de desconexión durante los partidos. Somos seguros atrás, pero sí que es cierto que con la calidad técnica individual que tiene el equipo, pueden desarrollar un mejor juego y creo que lo vamos a conseguir”.

“Podemos aspirar a estar arriba”

En cuanto a los objetivos para la temporada, el exmeta del Barbadás lo tiene claro: “El equipo puede aspirar a estar arriba, perfectamente. Sé que el objetivo es mantenerse, pero a mí siempre me gusta ser un poco más ambicioso y viendo lo que hay en la plantilla, creo que podemos optar a pelear por estar en la zona de arriba”.

El reto más próximo que tiene el Auriense es la fase previa de la Copa del Rey, donde se medirá al San José. Atanes ya sabe lo que es jugar ante un Primera División en Copa, puesto que lo hizo con el Barbadás, ante el Valladolid, tras eliminar en la previa al Lugones. “Ya le tengo dicho a mis compañeros que el partido ante un Primera en casa es el encuentro de tu vida, por lo que hay que darlo todo en la eliminatoria ante el San José. Han pasado ya casi cuatro años del duelo ante el Valladolid y lo sigo teniendo muy presente, es algo de lo que no te olvidas nunca”.

El portero ourensano recuerda la eliminatoria ante los pucelanos: “Perdimos 0-2 y el recuerdo que tengo es muy bueno, ya que el resultado fue corto para la diferencia que hay entre los dos equipos. Además, ese día hice un gran partido y tuve la suerte de parar un penalti, por lo que es inolvidable”.