Amsterdam en el Foro

Asistí al inicio de la nueva temporada del Foro La Región, sin duda una iniciativa modélica, ya con décadas de existencia, que quisieran para sí otros territorios. No tiene rival en el actual panorama de ciclos de conferencias promovidos en las distintas provincias que componen España. Como dije, y escribí, es “nuestro Club Siglo XXI”, eso sí, con mayor actividad y con una calidad incuestionable en las voces que lo visitan. Fue el mediático abogado neoyorquino Robert Amsterdam quien se acercó a disertar sobre “Hacienda y el estado dual”, título idéntico al de su última publicación, escrita junto al experto fiscal Christopher Wales, de gran éxito internacional.

Tuve el inmenso placer de conversar largamente con él antes de su intervención para percibir su determinación en la defensa de sus ideas acerca de los derechos humanos que, dice, viola el sistema fiscal español. Un tiempo para bromear acerca de uno de sus temas favoritos del álbum “Revolver”, el que lleva por titulo “Taxman”, ni más ni menos. El tono de gran comunicador que exhibió durante su disertación puede calificarse como “duro, vehemente y enfático”, justo la descripción que en este diario hizo el corresponsal ante la primera intervención plenaria de quien ostenta el récord de permanencia al frente de nuestro gobierno provincial.

Y es que hay abogados que defienden casos y también los hay que defienden causas

Y es que hay abogados que defienden casos y también los hay que defienden causas. Amsterdam se implica de tal forma en todas y cada una de las causas que lleva en su despacho –Amsterdam & Partners LLP, con sedes en Londres y Washington D.C.-, que tiene prohibida la entrada en algunos países como Ucrania o la Rusia de Vladimir Putin. Su especialidad no es el derecho mercantil ni el derecho penal clásico: es la “political advocacy”, la intersección entre derecho, derechos humanos y geopolítica. Su cruzada más reciente, focalizada en España, subraya que, junto a Corea del Norte, somos las dos únicas naciones en el mundo donde los inspectores de Hacienda cuentan con bonus salarial en función del número de actas que levantan –con independencia del resultado final del procedimiento – y donde, antes de recurrir, tienes que abonar la cantidad correspondiente. Desde luego un mensaje de hondo calado popular que tiene a esos profesionales de la Administración pública en el punto de mira, advirtiendo Amsterdam que la situación es muy difícil de invertir dado que las dos grandes formaciones políticas españolas cuentan entre sus cuadros más versados con funcionarios de élite cuya mentalidad impera a la hora de frenar la reforma fiscal que exigen sus planteamientos. En esta escalada llegó a pedir al Departamento del Tesoro de EEUU que suspenda la cooperación fiscal con España.

La excelente organización del evento, con traducción simultánea y realización audiovisual de vanguardia, propició preguntas e intervenciones más que interesantes del selecto auditorio compuesto por representantes empresariales y profesionales liberales de nuestra ciudad y provincia que creo vieron cumplidas las expectativas levantadas por el protagonista. Amsterdam no es un idealista ingenuo. Estamos ante un estratega que entendió hace mucho tiempo que el campo de batalla moderno no es un tribunal de La Haya, sino la opinión pública internacional, el Congreso de EEUU y los mecanismos de la ONU. Su arma no es sólo una demanda, es una carta al Tesoro americano, una rueda de prensa en Nueva York, un “white paper”. En la Carballeira de Santa Cruz no dejó a nadie indiferente y prosigue su gira intentando despertar las conciencias de los contribuyentes para que España deje de ser una isla –junto con Corea del Norte- en este planeta fiscal que tenemos la responsabilidad de diseñar. Posiblemente en un mundo donde parece que los gobiernos son cada vez más hábiles usando la legalidad para fines políticos, seguramente necesitamos abogados que sean igual de hábiles usando la política para defender la legalidad. Evidentemente no es un héroe, pero sí quizás un contrapeso. Su última recomendación tiene miga: “No es una cuestión sólo de impuestos, hablamos de derechos humanos”. ¿Lo siguen?