Borja Fernández se despide de la UD Ourense entre lágrimas

Emocionado, muy emocionado. Así llegó el entrenador Borja Fernández (Ourense, 1981) a la sala de prensa del estadio de O Couto, donde le esperaba su madre Ana Isabel, la plantilla al completo de la UD Ourense, el cuerpo técnico y el director deportivo rojillo, Fernando Currás. Antes de comenzar a hablar, los jugadores empezaron a gritarle: “¡Borja quédate, Borja quédate!”

Fue entonces cuando el ya extécnico unionista tomó la palabra y expresó, entre lágrimas, que “han sido unos días de emociones y de muchos recuerdos. Al final he elegido explorar otros caminos y opciones profesionales. Quiero agradecer en primer lugar a Orbán, la persona que más apostó por mí para que viniera a Ourense; también a la directiva, porque desde el principio fueron todo apoyos y confianza; y a Fer (Currás), ya que ha habido muy buena sintonía y hemos hecho un muy buen equipo”.

También quiso hacer hincapié en el “grupo de jugadores que hemos formado… lo que para mí es un reflejo de lo que han sido estos años. Hemos logrado tener un grupo muy fuerte y unido, por lo que ha sido muy complicado tomar esta decisión. Hoy soy yo el que se va y otros días les tocará a otros. Lo más importante es el club y eso es lo que va a estar siempre”.

En cuanto a los motivos que le han llevado a Borja Fernández a dejar el banquillo de la UD Ourense, reconoció que “durante el año era algo que íbamos pensando, pero continuamente estaba procrastinando la decisión… La competición nos llevó a pensar siempre en el siguiente partido. Ese fue el momento en el que hubo que afrontarla y entre el sábado y el domingo ya vi más claro que lo que me pedía el cuerpo era esta decisión”.

“Había procastinado la decisión, pero entre el sábado y el domingo, ya lo vi claro”, dijo Fernández

Fernández llegó al banquillo unionista en abril de 2024 y desde entonces consiguió ascender al equipo de Tercera a Primera Federación. Si tiene que quedarse con un momento, aseguró muy emocionado que “por reciente, me quedo con lo que sucedió después del gol de Hugo Busto en Cuenca”.

Su despedida como entrenador unionista fue en una Praza Maior abarrotada: “Uno de los mejores momentos que he vivido, a la altura de mi despedida como jugador profesional. El día a día con los chicos fue muy feliz y todo estuvo acompañado de éxitos en el verde”.

“Hay conversaciones con el Lugo”

En lo que se refiere a su futuro, el técnico ourensano admitió que “estamos en conversaciones… pero hasta ahora no tengo oferta del Lugo, aunque sí hay contactos y buena fe, no voy a negarlo. Si hubiera algo cerrado, también lo diría”.

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