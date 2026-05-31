Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Hay que tener la cabeza fría y mucha personalidad”

Tras el último entrenamiento de la temporada en el campo de Albán (Coles), el entrenador de la UD Ourense, Borja Fernández acudió a la sala de prensa de O Couto y comenzó hablando del encuentro de esta tarde: “Espero que salgamos bien y con mucha personalidad y que no nos afecte mucho lo de afuera para saber atacar y defender bien, como llevamos haciendo todo el año. Imagino un partido largo y de mucha tensión, pero tenemos que tener la cabeza fría, salir a hacer nuestro fútbol y no pensar que vamos 0-1. Hay que focalizarse en que tenemos que ganar el encuentro y luego ya jugaremos en función del marcador”.

Al haber jugado ya contra el Conquense en O Couto, Fernández reconoció que “a la hora de entrenar y de preparar el partido ha sido mejor esta semana porque ya no nos basamos en vídeos o informes de otros, sino en lo que hemos sentido y visto en el partido de ida”.

El unionista Santi de Prado. | Martiño Pinal

Tenemos una final por delante. Es un partido muy bonito de jugar y estamos todos muy ilusionados. La victoria de la ida nos refuerza para este encuentro y lo queremos hacer lo mejor posible para lograr el ascenso — Santi de Prado - Jugador de la UD Ourense

La temporada arrancó en septiembre y va a terminar casi en junio. A pesar de ello, el técnico ourensanista comentó que “el equipo llega bien físicamente, poco antes del final de la liga regular estábamos un poco justos y cambiamos algo los entrenamientos. Tanto en la eliminatoria contra el Reus como en la ida ante el Conquense se vio a un equipo preparado, fuerte y que aún tiene cosas en el depósito”.

En cuanto a la polémica por la resolución del Juez Único de Competición que deja a la UD Ourense como cuarta en la liga regular y al Conquense con la ventaja de que le vale ganar por un gol en la vuelta para pasar la eliminatoria, apuntó que “ha sido una semana extraña por esa decisión de la Federación. Al principio sentí mucha rabia al no comprender nada, pero tras pasar unas horas nos centramos en el partido y en pensar que tenemos una desventaja con la que no contábamos al principio”.

Con relación al Conquense, afirmó que “el partido es largo y no sé si saldrán en tromba, aunque sí me imagino que nos presionarán alto e intentarán canalizar la ayuda del público para irse más arriba. Tanto ellos como nosotros tenemos estilos muy definidos, por la que la intención de los dos va a ser parecida a la del primer partido”.

Rufo, punta de la UD Ourense. | Martiño Pinal

“Es una eliminatoria totalmente diferente a la del Reus, tanto por el rival como por jugar la vuelta fuera. Después de tantos partidos, está demostrado que nos podemos adaptar a cualquier tipo de estilo y escenario”. — Rufo - Delantero de la UD Ourense

Róber Gutiérrez, entrenador de la UB Conquense

El entrenador del Conquense aseguró que “el rival tiene muchísima personalidad, una identidad de juego muy definida y no creo que vengan aquí a hacer otra cosa que ir a por el partido. Hay que generar muchas más situaciones de gol, aquí, con nuestra gente, tenemos que dar un paso adelante. El equipo está espectacular físicamente. Son aviones. Vamos a morder todos, incluido el utillero y el jardinero”.