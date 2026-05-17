Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “La fuerza de este equipo es insuperable”

La alegría desbordaba en vestuarios, tanto en jugadores como en el cuerpo técnico de la UD Ourense por el pase y por cómo se consiguió el mismo, un reflejo de lo que está siendo una temporada histórica. Borja Fernández reconocía que fue todo “muy emocionante por la afición que tenemos, el ambiente que había y el partido y todo lo que tuvimos que superar en él. La fuerza del equipo es lo que tenemos y en eso somos el número uno, puede haber equipos que nos igualen, pero no que nos superen en eso”.

Y para muestra de ello indicó cómo llegó a un partido clave la plantilla, “cantando en el vestuario porque no tienen miedo ni se sienten inferiores”. Y tampoco obvió el gran ambiente que hubo. “Algo que, en menor medida, se vio durante todo el año, pero que siempre tuvimos una afición increíble a nuestro lado y el que no vino hasta ahora se ha perdido una gran temporada”.

Del partido destacó el buen inicio y el mérito del equipo a saber adaptarse a todas las dificultades y superarlas. “Comenzamos bien y con ocasiones para marcar más goles, pero luego el rival dominó y no comenzamos bien tampoco el segundo tiempo, aunque defendimos bien y nos supimos acoplar al partido y a lo que teníamos que hacer. Las lesiones y contratiempos, como durante todo el año, no son excusa para ello”.

Del futuro esperará rival sin tener preferencia, aunque con el matiz de si se juega la vuelta fuera o en O Couto. “Ya veremos el rival que toca porque nunca sabes lo que es mejor o peor, aunque sí creo que sería importante jugar la vuelta en casa porque este partido ante el Reus, fuera de casa, sería más complicado y porque un empate te valdría en caso de prórroga, pero creo que nos tocará un segundo y eso no sucederá, aunque veremos”.

Tampoco faltaron a la cita en sala de prensa los goleadores y artífices del triunfo final, Rufo y Justino, en medio de una fiesta en sala de prensa con la que acabaron sus comparecencias. El más veterano y curtido en mil batallas, Rufo, volvió a ser un jugador clave además de por el gol, por su capacidad de trabajo con y sin balón y en varias zonas del campo, y resaltó las dificultades que le creó el Reus “por su manera de jugar y que nos costó contrarrestar, pero tuvimos ocasiones ya en el primer tiempo para cerrar el partido y luego, aunque ellos dominaron, por momentos teníamos que estar tranquilos porque tendríamos contras para sentenciar, como al final así fue”.

Como el técnico, resaltó el grupo como clave para todo lo que se lleva vivido en la temporada y la “polivalencia que hay en el grupo de jugadores”. Y dejó un mensaje claro para todo lo que resta, que son dos partidos. “Espero que sigamos disfrutando estas dos próximas semanas y ojalá podamos jugar la vuelta en O Couto”.

Justino y la fiesta final

El autor del gol de la victoria, Justino, fue el colofón a una rueda de prensa que acabó con fiesta final con la presencia de numerosos amigos que le dedicaron una sucesión de cánticos. El delantero rojillo reconocía el buen inicio de partido y los momentos de dificultad, y se mostró muy contento “por superar los momentos complicados con la lesión y estar ahora aportando y liberando tensiones en estos momentos clave para el equipo”. Sin olvidarse de “la gente animándote por la calle y de toda la que había en el campo”.