Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Hay que estar concentrados y no pensar en la vuelta”

Tras el último entrenamiento de la UD Ourense en Albán (Coles), el técnico unionista Borja Fernández llegó tranquilo a la sala de prensa para analizar el duelo ante el Conquense: “Nos vamos a medir a un rival muy potente y muy físico, por lo que intentaremos salir a hacer lo nuestro y según como vaya yendo la cosa, iremos tomando decisiones durante el partido. Tenemos claro que estamos aquí por lo que hacemos nosotros. Esta vez tendremos un rival totalmente diferente al Reus, pero estoy convencido de que nos vamos a adaptar bien. Además, O Couto va a estar lleno y a ver si recogemos esa energía para irnos al partido de vuelta con un buen resultado”.

En esta ocasión, el conjunto rojillo juega la ida en casa y el empate no valdría en una hipotética prórroga. Fernández comentó que “el sorteo tocó así y ningún problema. Hace dos años fuimos capaces de pasar una ronda jugando fuera en la vuelta, por lo que en esta ocasión vamos a ir a por la eliminatoria. Lo que sí tenemos claro es que no podemos pensar en la segunda parte de la eliminatoria, hay que estar concentrados y jugar la ida estando atentos a lo que nos puede plantear el contrario”.

Pese a tener una plantilla joven y con poca experiencia en este tipo de encuentros, el entrenador ourensano tiene claro que “tanto el partido en Riazor como la eliminatoria ante el Reus nos demostró que sabemos aguantar cuando el rival lo hace bien y que sabemos ganar este tipo de encuentros, por lo que es un ejemplo muy bueno para afrontar la eliminatoria que tenemos ahora. Además, me parece clave en el partido tener personalidad en cuanto al estilo de juego que tenemos”.

Finalizó comentando que “puede pasar de todo, no me aventuro a decir un resultado con el que estaría tranquilo. Hace unos años, con el Valladolid, ganamos 0-3 en Soria y nos hicieron dos ocasiones en la primera parte en casa y estábamos acojonados por si nos metían el primero, con lo cual hay que disputar el partido y que los chicos se suelten y lo hagan bien, nada más”.

Róber Gutiérrez

En entrenador del Conquense, Róber Gutiérrez, comentó que “intentaremos competir bien en un campo complicado, con un rival que nos va exigir mucho. Estamos a un paso de la gloria y tenemos la obligación y la responsabilidad de estar la altura. De la UD Ourense me preocupa que es un rival que hace muy bien las cosas y que está ahí por méritos propios. Viene con el aura de haber ascendido la temporada pasada con el mismo míster y la misma idea. Han formado una familia y eso es algo especial”.