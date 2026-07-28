No cuestionamos el paisaje excepcional de la Ribeira Sacra, que lo hay, pero la candidatura a Patrimonio Mundial no la compartimos”, aclaró la representación checa sobre su rechazo, con Suiza, a inscribirla en la lista de maravillas de la Unesco. La peña flipa a cañón con la Ribeira Sacra, las comunidades monásticas medievales, o la agricultura heroica vista desde el camino, pero faltan siglos para considerar una central hidroeléctrica como bien a preservar.

El Comité del Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur) decidió devolver la candidatura Paisaje del Agua para que ajuste el relato, bajo la supervisión de los asesores del consejo consultivo Icomos que recomendaron con efusividad la exclusión, y vuelva a presentarse dentro de un año. Y cuando la Ribeira Sacra apruebe, la garantía es la tutoría del examinador, será en gran parte por empeño de Miquel Iceta, embajador de España ante la Unesco.El exministro bailongo de Pedro Sánchez recibió ayer el reconocimiento del PP gallego, desde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hasta el de la Deputación de Ourense, Luis Menor, por las negociaciones para conseguir el favor de quince naciones y evitar una decisión que “estaría basada en informes erróneos”.

El dictamen no descontenta a nadie. Sacra consolación. No hay que empezar de cero y sólo hay que esperar doce meses. Los expertos de Icomos ya se han ofrecido a venir para ayudar con el inventario de centrales. Para comer Lugo, para beber Ourense. “Non hai ningunha dúbida. A Ribeira Sacra xa é Patrimonio Mundial e será o ano que vén cando o sexa oficialmente”, afirmó convencida Carmela López, presidenta de la Deputación lucense. Con cuño de la Unesco o sin él, el visitante seguirá diciendo “qué pasada” al asomarse a los cañones del Miño o del Sil. En cierto modo era una manera de medir la mano de España en las maniobras de política internacional. Miquel Iceta aprovechó el retiro para recuperar el swing o para mostrarlo.

Otra maravilla ya certificada es que 26 concellos de dos provincias, una diputación socialista, otra popular, la Xunta de Galicia y el Gobierno central tiren de la misma postura y se reconozcan esfuerzos. Paisaje excepcional.