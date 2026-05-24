Primera batalla por la gloria de la UD Ourense ante la UB Conquense

Los futbolistas de la UD Ourense, ejercitándose, el sábado por la mañana, en el campo de Albán (Coles).

Día grande para la UD Ourense. Este domingo, desde las 17:00 horas, recibe en el estadio de O Couto a la UB Conquense, en la ida de la final por el ascenso a Primera Federación. Los unionistas llegan a la eliminatoria tras dejar en la cuneta al Reus (0-0 y 2-1), mientras que la balompédica se deshizo del Xerez (1-1 y 0-0).

El recinto ourensanista registrará una gran entrada, además, para esta ocasión se ha habilitado la grada de Fondo. Se espera que también vengan aficionados del conjunto visitante, aunque la mayoría se quedará en Cuenca viéndolo en las seis pantallas que ha instalado el Conquense en la “Fan Zone” del estadio de La Fuensanta.

En esta ocasión, al enfrentarse dos terceros, a ninguno de los dos les vale el empate en una hipotética prórroga, por lo que no se podrá especular durante la eliminatoria. Ahora bien, hoy se juega el partido de ida, por lo que todavía quedarán 90 minutos en el campo de La Fuensanta, lo que puede condicionar un poco el encuentro.

La UD Ourense llega al choque en un gran momento, con confianza tras ganar la semana pasada al Reus y ayer realizó la última sesión preparatoria en el campo de Albán (Coles).

Para el duelo ante el Conquense, el técnico rojillo Borja Fernández recupera al defensa Labrada, que no jugó por sanción ante el Reus. Además, Varo, Lucas Puime y Rufo, que acabaron con molestias en el anterior encuentro, están en perfectas condiciones y hoy podrán ser de la partida.

Cinco ausencias

Las bajas que tiene Fernández son las de los lesionados de larga duración, Manu Vizoso, Viti, Noel Cabanas y Jainchenco; y el sancionado Pol Bueso, que cumplirá su segundo partido de castigo.

Mientras, en el Conquense, su técnico Róber Gutiérrez no podrá contar con Kyriazis y Peña, lesionados de larga duración. En cambio, sí que le dará minutos a Mario Rodríguez, que no juega desde hace un mes y que es pieza fundamental para la balompédica.

El centrocampista catalán llegó a debutar con el Granada de Primera División y es un viejo conocido para el fútbol gallego al haber militado en el Compostela hace tres temporadas.

El encuentro será dirigido por el joven árbitro Ramón Collado, del colegio asturiano y de solo 20 años recién cumplidos. Collado arbitró esta campaña a la UD Ourense en la victoria frente al Fabril (2-1). Nunca ha pitado al Conquense.

Pase lo que pase esta tarde, todavía habrá el encuentro de vuelta en La Fuensanta, que será el próximo domingo, a las 19:00 horas.

Lo que sí está claro es que la UD Ourense despedirá la temporada como local con un ambiente espectacular, y jugándose un play off de ascenso a Primera Federación, algo impensable para un equipo recién ascendido y que en el primer tramo de la liga estuvo luchando por salir de la zona de descenso.

Toca sacar un buen resultado en la primera batalla por la gloria de subir a Primera Federación.