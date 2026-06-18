Borja Fernández, presentado como nuevo técnico del Lugo

El extécnico de la UD Ourense, Borja Fernández, ya tiene nuevo destino. El entrenador ourensano fue presentado este miércoles como nuevo responsable del CD Lugo, donde estará acompañado por el preparador físico también ourensano Héctor Otero. Durante su puesta de largo en el estadio Anxo Carro, Fernández tuvo palabras de agradecimiento hacia el club rojillo y la ciudad de Ourense, donde logró recientemente el ascenso a Segunda Federación.

“Solo tengo palabras bonitas para la gente de la UD Ourense. Me fui de casa con 15 años, volví 28 años después y conseguimos lo que conseguimos entre todos”, señaló el técnico, quien quiso poner en valor el trabajo colectivo realizado durante su etapa en el conjunto unionista. “Yo era la cabeza visible de un proyecto, pero había mucha gente detrás apoyando y lo que han conseguido esos jugadores ha sido brutal”, añadió.

Fernández también reconoció que su salida no ha sido entendida por todos los aficionados. “Ahora hay un poco de enfado conmigo porque he decidido seguir mi camino, pero a mí la mayor parte de las cosas que me llegan son bonitas”, explicó. El entrenador aseguró comprender el malestar de parte de la afición, aunque defendió su decisión de afrontar una nueva etapa profesional. “Entiendo que alguna vez la gente, con la bufanda, se enfade y no comprenda mi decisión. Me fui de Ourense con 15 años y ahora me voy otra vez, con 45, y son todas experiencias muy bonitas las que he vivido allí. Estoy agradecido”, afirmó.

Respecto a la confección de la plantilla lucense, el nuevo técnico no descartó la llegada de futbolistas procedentes de la UD Ourense. “Es posible, pero aún estamos dándole una vuelta a la plantilla”, indicó. En ese sentido, destacó el buen rendimiento ofrecido por varios jugadores rojillos durante la pasada campaña y aseguró que algunos cuentan con interés de otros equipos. “Hay jugadores que la temporada pasada lo han hecho muy bien y los quiere mucha gente, en Galicia y hasta fuera de Galicia”, concluyó.