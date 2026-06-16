Los pequeños vibraron en San Rosendo con el Trofeo de fútbol Concello de Celanova

El Torneo Vila de Celanova de categoría tuvo como campeones a La Purísima (prebenjamín), Celanova (benjamín) y Xinzo (alevín)

Las instalaciones de San Rosendo (campo de hierba natural y el anexo sintético) acogieron el Torneo Vila de Celanova de fútbol 8 de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, organizado por las Escolas Deportivas Concello de Celanova.

En la competición participaron los equipos de la UD Ourense, EDC Verín, CD Velle, Pabellón CF, EDO Blanco Amor-Ourense CF, Maceda, La Purísima, EDC Xinzo y el anfitrión Escolas Deportivas Concello de Celanova.

Los encuentros se disputaron en cuatro campos y tras una fase de grupos se llevaron a cabo las eliminatorias finales. En categoría prebenjamín, la victoria fue para La Purísima, siendo segundo la EDC Xinzo y tercero, el Celanova. La cuarta posición recayó en el Pabellón.

En benjamines, se impuso la EDC Celanova A, mientras que la UD Ourense B fue segunda y la UD Ourense A, tercera. La EDC Celanova B terminó cuarta.

Los datos PREBENJAMINES 1º. La Purísima 2º. EDC Xinzo 3º. EDC Celanova 4º. Pabellón CF BENJAMINES 1º. EDC Celanova A 2º. UD Ourense B 3º. UD Ourense A 4º. EDC Celanova B ALEVINES 1º. EDC Xinzo 2º. La Purísima 3º. EDC Celanova 4º. EDC Verín B

Finalmente, en categoría alevín, la EDC Xinzo fue el campeón tras vencer en la final a La Purísima. En la lucha por el tercer y cuarto se impuso el Celanova. El Verín B terminó cuarto en el torneo jugado en San Rosendo.