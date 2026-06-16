Los pequeños vibraron en San Rosendo con el Trofeo de fútbol Concello de Celanova
Los pequeños vibraron en San Rosendo con el Trofeo de fútbol Concello de Celanova | Iago Cortón

Los pequeños vibraron en San Rosendo con el Trofeo de fútbol Concello de Celanova

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El Torneo Vila de Celanova de categoría tuvo como campeones a La Purísima (prebenjamín), Celanova (benjamín) y Xinzo (alevín)

Las instalaciones de San Rosendo (campo de hierba natural y el anexo sintético) acogieron el Torneo Vila de Celanova de fútbol 8 de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, organizado por las Escolas Deportivas Concello de Celanova.

En la competición participaron los equipos de la UD Ourense, EDC Verín, CD Velle, Pabellón CF, EDO Blanco Amor-Ourense CF, Maceda, La Purísima, EDC Xinzo y el anfitrión Escolas Deportivas Concello de Celanova.

Los encuentros se disputaron en cuatro campos y tras una fase de grupos se llevaron a cabo las eliminatorias finales. En categoría prebenjamín, la victoria fue para La Purísima, siendo segundo la EDC Xinzo y tercero, el Celanova. La cuarta posición recayó en el Pabellón.

En benjamines, se impuso la EDC Celanova A, mientras que la UD Ourense B fue segunda y la UD Ourense A, tercera. La EDC Celanova B terminó cuarta.

Los datos

PREBENJAMINES

1º. La Purísima

2º. EDC Xinzo

3º. EDC Celanova

4º. Pabellón CF

BENJAMINES

1º. EDC Celanova A

2º. UD Ourense B

3º. UD Ourense A

4º. EDC Celanova B

ALEVINES

1º. EDC Xinzo

2º. La Purísima

3º. EDC Celanova

4º. EDC Verín B

Finalmente, en categoría alevín, la EDC Xinzo fue el campeón tras vencer en la final a La Purísima. En la lucha por el tercer y cuarto se impuso el Celanova. El Verín B terminó cuarto en el torneo jugado en San Rosendo.

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