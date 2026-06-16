Los pequeños vibraron en San Rosendo con el Trofeo de fútbol Concello de Celanova
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El Torneo Vila de Celanova de categoría tuvo como campeones a La Purísima (prebenjamín), Celanova (benjamín) y Xinzo (alevín)
Las instalaciones de San Rosendo (campo de hierba natural y el anexo sintético) acogieron el Torneo Vila de Celanova de fútbol 8 de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, organizado por las Escolas Deportivas Concello de Celanova.
En la competición participaron los equipos de la UD Ourense, EDC Verín, CD Velle, Pabellón CF, EDO Blanco Amor-Ourense CF, Maceda, La Purísima, EDC Xinzo y el anfitrión Escolas Deportivas Concello de Celanova.
Los encuentros se disputaron en cuatro campos y tras una fase de grupos se llevaron a cabo las eliminatorias finales. En categoría prebenjamín, la victoria fue para La Purísima, siendo segundo la EDC Xinzo y tercero, el Celanova. La cuarta posición recayó en el Pabellón.
En benjamines, se impuso la EDC Celanova A, mientras que la UD Ourense B fue segunda y la UD Ourense A, tercera. La EDC Celanova B terminó cuarta.
Los datos
PREBENJAMINES
1º. La Purísima
2º. EDC Xinzo
3º. EDC Celanova
4º. Pabellón CF
BENJAMINES
1º. EDC Celanova A
2º. UD Ourense B
3º. UD Ourense A
4º. EDC Celanova B
ALEVINES
1º. EDC Xinzo
2º. La Purísima
3º. EDC Celanova
4º. EDC Verín B
Finalmente, en categoría alevín, la EDC Xinzo fue el campeón tras vencer en la final a La Purísima. En la lucha por el tercer y cuarto se impuso el Celanova. El Verín B terminó cuarto en el torneo jugado en San Rosendo.
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