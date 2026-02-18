TERCERA FEDERACIÓN
Brian Castro, del CD Barco: “No nos podemos relajar ahora”
El Centro de Deportes Barco ganó 1-0 al Cambados y ha pegado un estirón en la clasificación tras sumar cuatro victorias consecutivas, donde, además, ha dejado la portería a cero.
El delantero Brian Castro (O Barco, 2003) radiografía el último triunfo en Calabagueiros: “Fue un partido muy exigente, tal y como esperábamos durante la semana. El Cambados es un rival que compite muy bien, muy intenso en las disputas y que no permite relajarte en ningún momento. Sabíamos que, más allá del fútbol, iba a ser un encuentro de concentración, de duelos, de minimizar errores y de saber interpretar cada fase del encuentro. Empezamos muy bien, con personalidad, intentando tener el balón cuando se podía y siendo prácticos cuando el partido pedía otra cosa. Aprovechamos el balón parado para adelantarnos y luego supimos estar juntos y trabajar para no conceder nada”.
En lo que se refiere a las causas del buen momento del equipo valdeorrés, Castro comenta que “la mayor mejora ha sido la solidez y la concentración. Somos un equipo más compacto, intenso y robusto. Además, estamos todos implicados tanto en defensa como en ataque. Con las ideas claras y trabajando bien día a día”.
Quedan 13 jornadas para el final de Liga y el Barco tiene una renta de nueve puntos sobre la permanencia y está a cuatro del play off: “Afrontamos lo que queda con ilusión, pero también con humildad. Sabemos de dónde venimos, la temporada es larga y en estas categorías todo está muy igualado, por lo que no podemos relajarnos. El objetivo principal sigue siendo el mismo. Vamos a seguir compitiendo cada fin de semana, manteniendo esta concentración y trabajo duro que nos está dando buenos resultados”.
Brian Castro va intercalando titularidades con suplencias y quiere seguir creciendo. “Me siento bien, cómodo dentro del equipo y con confianza. Intento aportar en todas las fases del juego, ayudando en defensa, manteniendo la intensidad y participando en ataque. Aun así, siempre hay margen de mejora, tengo que seguir creciendo en la toma de decisiones, sobre todo en los últimos metros, ser más determinante y mantener la regularidad durante los noventa minutos”, apunta Castro, que ha marcado tres goles en los 20 partidos disputados en la liga.
