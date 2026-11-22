Baldrich, delantero de la UD Ourense, se lamenta durante una acción del encuentro ante el Racing de Ferrol en O Couto.

El mejor partido de la UD Ourense de lo que va de temporada, en lo que a juego se refiere, no sirvió para evitar que llegase la novena derrota ante uno de los candidatos al ascenso y de los equipos con mayor presupuesto, como es el Racing de Ferrol, al que superó en casi todas las facetas del juego, salvo en el inicio del segundo tiempo. Pero el infortunio y los errores de bulto por la presión y ansiedad que tiene el equipo por la situación clasificatoria que atraviesa le privaron, como mínimo, de sumar un valioso empate e incluso de optar al triunfo final.

El primer tiempo fue de dominio ourensanista, en muchas fases del choque con balón y con una defensa en bloque bajo que, como ante el Pontevedra, tapaba bien los espacios al rival para no pasar apuros, siendo Vizoso casi un mero espectador más del choque. Cierto que, como es habitual, al equipo de Agustín Ruiz le cuesta generar ocasiones, aunque en esta ocasión combinó bien hasta el área rival y se prodigó en remates lejanos con Tejón como protagonista o centros laterales con remates sin peligro de Baldrich.

La fragilidad en la zaga de la UD Ourense condenó a los rojillos a una injusta derrota final

El 0-0 quizás era el resultado al descanso, pero la fragilidad defensiva del equipo ferrolano fue aprovechada por el equipo rojillo en un remate en área pequeña de cabeza de Labrada sin oposición para marcar el 1-0. Pero, en la última jugada antes del descanso, en un despiste y mala praxis defensiva de los unionistas, incapaces de impedir hasta tres remates claros en área del equipo ferrolano, llegaría el gol de Bernal, clave para el desarrollo del choque a nivel anímico para el equipo rojillo.

Prueba de ello sería el inicio del segundo tiempo con dominio absoluto del Racing, con hasta cinco corners consecutivos en menos de diez minutos, la UD Ourense encerrada en su área y sin el control del primer tiempo. Aunque con el paso de los minutos el choque se igualó y recuperó la hegemonía el conjunto rojillo, pero sin la contundencia defensiva necesaria que le costó el 1-2 a un cuarto de hora para el final del choque y la zozobra en las gradas.

Aún quedaba mucho por ver en el partido porque los de Agustín Ruiz, con la entrada de Jansonas y Cabrera, dieron un paso adelante, igualaron el choque y merecieron ganarlo de no ser por otro error grosero defensivo.

Jansonas, clave en la reacción final, marcó y volvió a demostrar que merece más minutos de juego

Jansonas y un error defensivo

Cada minuto que tiene Jansonas demuestra que merece más minutos por su trabajo con y sin balón y en esta ocasión tuvo dos opciones de gol, una se fue al poste y la segunda no falló para marcar el 2-2. Un gol que espoleó a los rojillos que buscaron más. Varo tuvo otra ocasión con el palo como protagonista, el Racing se fue deshaciendo y hasta se quedó con diez jugadores al ser expulsado Arroyo. Y con ocho minutos descuento y todo a favor, la UD Ourense adoleció de saber jugar el partido que tenía para ganar y como mínimo empatar. Un mal posicionamiento defensivo, un error en una disputa y hasta en un despeje en área permitió a Esquerdo hacer el 2-3 en inferioridad dando la estocada final a los ourensanistas. Lo intentaron hasta el pitido final y Gandarillas tuvo la última, sin acierto.